ETV Bharat / state

सोनीपत की ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में आग का तांडव, दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची

शुक्रवार की रात सोनीपत की ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई. सूचना मिलने पर 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची.

FIRE AT SONIPAT FACTORY
FIRE AT SONIPAT FACTORY (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 8:05 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपत: शुक्रवार को रतनगढ़ स्थित ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को मौके पर 8 से 10 गाड़ियां बुलानी पड़ीं. पानीपत से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई. करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका. आग से फैक्ट्री को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है और आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है.

सोनीपत में ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में आग: सोनीपत के रतनगढ़ गांव स्थित ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. दमकल विभाग की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग से फैक्ट्री में रखी मशीनरी और सामग्री जलकर खाक हो गई. जिससे लाखों रुपये के नुकसान की संभावना है.

सोनीपत की ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में आग का तांडव (Etv Bharat)

दमकल की 8 से 10 गाड़ियां मौके पर: फायर ऑफिसर विनोद कुमार ने बताया कि गांव रतनगढ़ स्थित ई फिल इलेक्ट्रिक नाम की ई-रिक्शा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी और आग बुझाने के लिए मौके पर 8 से 10 गाड़ियां लगी हुई हैं. आग इतनी भयानक हो चुकी थी. जिसको देखते हुए पानीपत से भी अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी. आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है. फिलहाल माना जा रहा है कि शॉट सर्किट के चलते आग लगी है.

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, सिलेंडर्स में हुआ ब्लास्ट, लाखों का माल स्वाहा

TAGGED:

FIRE AT SONIPAT FACTORY
RATANGARH E RICKSHAW COMPANY
सोनीपत फैक्ट्री में आग
ई रिक्शा कंपनी रतनगढ़
FIRE AT SONIPAT FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.