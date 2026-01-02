पानीपत में कारपेट की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों ने की 6 घंटे की मशक्कत, देखें वीडियो
Factory fire in Panipat: पानीपत में कारपेट की फैक्ट्री में आग लग गई. दमकल की 8 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया.
Published : January 2, 2026 at 2:41 PM IST
पानीपत: हरियाणा के पानीपत में कारपेट की फैक्ट्री में आग लग गई. सैनी कॉलोनी में स्थित फैक्ट्री में आग इतनी भयंकर थी कि सारा सामान जल कर राख हो गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि वक्त रहते ही सभी मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकल गए, इसलिए किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. पुलिस की टीम भी आग की सूचना पर मौके पर पहुंची और आसपास की बिल्डिंग को खाली करवा.
पानीपत में फैक्ट्री में आग: इस आग से करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कारपेट की फैक्ट्री पूरे तरीके से जल कर राख हो गई. ये कारपेट फैक्ट्री पानीपत शहर की सैनी कॉलोनी में स्थित है.
दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू: जानकारी के अनुसार आज सुबह 6 बजे के करीब ये आग फैक्ट्री में लगी. आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई. समय रहते फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर बाहर आ गए. इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी. दोनों विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस की टीम ने आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया. वहीं दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख: फायरमैन अमित कुमार ने बताया कि "फायर ब्रिगेड विभाग को सूचना मिली थी कि सैनी कॉलोनी की एक फैक्ट्री में आग लग गई है. फैक्ट्री को करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है, क्योंकि उसमें रखा हुआ सारा सामान जल कर राख हो गया. गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी भी इंसान के चपेट में आने की कोई सूचना नहीं है. फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं लग पाया है."
