पानीपत में कारपेट की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियों ने की 6 घंटे की मशक्कत, देखें वीडियो

Factory fire in Panipat ( Etv Bharat )

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में कारपेट की फैक्ट्री में आग लग गई. सैनी कॉलोनी में स्थित फैक्ट्री में आग इतनी भयंकर थी कि सारा सामान जल कर राख हो गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि वक्त रहते ही सभी मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकल गए, इसलिए किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. पुलिस की टीम भी आग की सूचना पर मौके पर पहुंची और आसपास की बिल्डिंग को खाली करवा. पानीपत में फैक्ट्री में आग: इस आग से करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में कारपेट की फैक्ट्री पूरे तरीके से जल कर राख हो गई. ये कारपेट फैक्ट्री पानीपत शहर की सैनी कॉलोनी में स्थित है. पानीपत में कारपेट की फैक्ट्री में लगी भयंकर आग (Etv Bharat)