गुरुग्राम में तीन फैक्ट्रियों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने की कड़ी मशक्कत

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार की शाम एक साथ तीन फैक्ट्रियों में आग लग गई. शाम करीब सात बजे अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. जिसके चलते पास लगती जूते और टेप बनाने वाली दो फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई.

गुरुग्राम में तीन फैक्ट्रियों में लगी आग: इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान संदीप ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते तीन फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी. कुछ ही मिनटों में तीनों फैक्ट्रियां धधक उठी. आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक अनुमान शॉर्ट-सर्किट की तरफ इशारा करते हैं.