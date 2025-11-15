गुरुग्राम में तीन फैक्ट्रियों में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने की कड़ी मशक्कत
Fire in Factory in Gurugram: शुक्रवार की शाम को अचानक से गुरुग्राम की तीन फैक्ट्रियों में आग से हड़कंप मच गया.
Published : November 15, 2025 at 7:43 AM IST
गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में शुक्रवार की शाम एक साथ तीन फैक्ट्रियों में आग लग गई. शाम करीब सात बजे अगरबत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. जिसके चलते पास लगती जूते और टेप बनाने वाली दो फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई.
गुरुग्राम में तीन फैक्ट्रियों में लगी आग: इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान संदीप ने बताया कि आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते तीन फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी. कुछ ही मिनटों में तीनों फैक्ट्रियां धधक उठी. आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि आग लगने के सही कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक अनुमान शॉर्ट-सर्किट की तरफ इशारा करते हैं.
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं: गनीमत रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन जिस तरह से आग लगी. उससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा है. आग से तीनों फैक्ट्रियों में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया है. गुरुग्राम सेक्टर-9 थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि "हमें इंड्रस्टियल एरिया में फैक्ट्री में आग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया."
