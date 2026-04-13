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मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहीं फसलें जलने की घटनाएं, कटनी, जबलपुर, रायसेन फसल आगजनी में सबसे आगे

फसल अवशेष जलाने के मामले में पूरे देश में नंबर-1 है मध्य प्रदेश, अब फसल आगजनी की घटनाओं में भी तेजी से बढ़ रहा आगे.

Increasing Crop Fire Incidents
मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहीं फसलें जलने की घटनाएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 2:21 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने की कई भीषण घटनाएं सामने आई हैं. पिछले 15-20 दिनों में प्रदेश के कई जिलों से खड़ी फसल जलने के मामले सामने आए हैं, जिसमें किसानओं को भारी नुकसान हुआ है. फसलों में आग लगने के मामलों में कटनी, जबलपुर, रायसेन, सतना और शिवपुरी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. ताजा मामला कटनी के ढीमरखेड़ा का है, यहां ग्राम मुरवारी में कई किसानों के खेतों में भयानक आग लग गई, जिससे पूरी फसलों के साथ पानी व सिंचाई के पाइपलाइन तक जलकर खाक हो गए.

तेज हवाओं की वजह से लगी आग

मुरवारी में लगी भीषण आग की वजह नरवाई की आग और तेज हवा को बताया जा रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज हवाओं के चलते नरवाई की आग दूसरे खेतों में फैल गई और देखते-देखते विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भयावह थी कि कई खेत पूरी तरह जलकर खाक हो गए, वहीं खेतों में लगी पाइपलाइन और सिंचाई व्यवस्था भी पूरी तरह नष्ट हो गई. इससे किसानों के सामने फसल के नुकसान के साथ-साथ सिंचाई की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है.

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मुरवारी के खेतों में लगी भीषण आग के बाद मौके पर पुलिस व प्रशासन की टीमें (Etv Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और मौके पर एसडीएम निधि गोहल, तहसीलदार नितिन पटेल, थाना प्रभारी अभिषेक चौबे अपनी टीम के साथ पहुंचे. उनके साथ पटवारी दान सिंह और पुनीत अवस्थी ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. इस दौरान कई ग्रामीण युवाओं ने भी आग बुझाने में मदद की, हालांकि, इसके पहले ही काफी नुकसान हो चुका था.

सतना में 70 एकड़ गेहूं की फसल खाक

इससे पहले रविवार को सतना के सिंहपुर में भीषण आग ने 70 एकड़ गेहूं की फसल तबाह कर दी. प्रभावित किसानों का कहना है कि खेत के ऊपर से गुजर हाईटेंशन लाइन की चिंगारी गिरने से खेत में आग लगी और कुछ ही समय में कई किसानों के खेत तबाह हो गए.

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शॉर्ट सर्किट और हवा, खेतों में आग लगने के बड़े कारण (Etv Bharat)

जबलपुर, रायसेन, शिवपुरी में भी फसलों में आग

अप्रैल की शुरुआत ही किसानों के लिए आफत लेकर आई है, कई स्थानों पर पहले बूंदाबांदी, ओले और तूफानी हवाओं ने पहले ही फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया, तो वहीं गर्मी बढ़ते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं. कटनी और सतना के साथ-साथ जबलपुर के ग्रामीण इलाकों और रायसेन व शिवपुरी से भी फसलों में आग लगने की कई छोटी बड़ी घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

शॉर्ट सर्किट और हवा, आग लगने के बड़े कारण

इन दिनों खेतों में फसल कटकर तैयार रहती है, जिसमें ज्यादातर गेहूं की फसल होती है. फसल सूखी होने के कारण गर्मी के मौसम में इसमें आग लगनी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है. यही वजह है कि बिजली लाइनों से गिरी चिंगारी, शॉर्ट सर्किट और कटाई के समय बरती गई लापरवाही भीषण अग्नि दुर्घटना का कारण बन जाती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है.

INCREASING FIRE ACCIDENTS IN MADHYA PRADESH
कटनी, जबलपुर, रायसेन फसल आगजनी में सबसे आगे (Etv Bharat)

2025 में 4 हजार से ज्यादा फसलों में आगजनी की घटनाएं

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुसार मध्य प्रदेश में पिछले साल फसलों में आग लगने के 4 हजार से भी ज्यादा मामले सामने आए थे, पराली जलाने की घटनाएं तो इससे 4 गुना ज्यादा रही है. वहीं, फसलें जलने की कई घटनाएं पराली जलाने के कारण घटी थीं. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मुताबिक पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश ने इस वर्ष कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. ऐसे में आगजनी की घटनाएं भी प्रदेश में तेजी से बढ़ी हैं क्योंकि किसान अक्सर खेत में पराली की आग को नियंत्रित नहीं कर पाते और तेज हवाओं की वजह से भी आग फैल जाती है.

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कृषि जानकार उमाशंकर तिवारी के मुताबिक, ''राज्य सरकार ने 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया है लेकिन मौसमी मार से किसानों का इस वर्ष ज्यादा बुरा हाल है. कभी बारिश की मार तो कभी आगजनी की घटनाएं. आग लगने की ज्यादातर घटनाएं मानव निर्मित होती हैं, इसमें पराली भी एक कारण है लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल दंडात्मक कार्रवाई से इस समस्या का समाधान संभव है? ऐसी घटनाएं रोकनी हैं तो किसानों को बेहतर तकनीक, मशीनें और आर्थिक सहयोग देना होगा.''

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