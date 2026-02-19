ETV Bharat / state

खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लगी आग; फिरोजाबाद में 6 झुलसे

खाना बनाते समय गैस सिलेंडर के पाइप में लगी आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

इसी दौरान अचानक गैस सिलेंडर की पाइप में लीकेज के कारण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और परिवार में चीख-पुकार मच गई.

हादसे का शिकार परिवार के पड़ोसी मनमोहन ने बताया कि आकलाबाद हसनपुर निवासी दिनेश के घर पर उनके परिवार के सदस्य चांदनी (25) और दीप्ती (12) बुधवार शाम गैस सिलेंडर पर भोजन पका रहीं थीं.

फिरोजाबाद: घर में भोजन पकाते समय गैस सिलेंडर की पाइप में आग लग गई. आग बुझाने के लिए घर के बच्चे ने जैसे ही पानी फेंका, आग और भड़क गई. हादसे में कुल 6 लोग झुलसे हैं, जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. घटना मटसेना थाना क्षेत्र के आकलाबाद हसनपुर गांव में बुधवार शाम की है.

उन्होंने बताया कि तभी पास में खड़े एक बच्चे ने आग बुझाने के लिए पानी डालने का प्रयास किया, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ गई. आग की लपटें तेज हो गईं और घर में मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे.

चीख-पुकार सुनकर अन्य परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया. इस हादसे में परिवार के गणेश (5), दीप्ति (12), रेनू देवी (45) और चांदनी (25) गंभीर रूप से झुलस गए हैं.

वहीं, पड़ोस में रिश्तेदारी में आई भावना (16) और अक्कू (18) भी आग की चपेट में आकर झुलस गई हैं. सभी को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

थाना प्रभारी मटसेना विमलेश त्रिपाठी ने बताया कि गांव में हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. सभी की हालत खतरे से बाहर है. यह हादसा गैस पाइप में लीकेज से लगी आग की वजह से हुआ है. मामले की जांच की जा रही है.

