ETV Bharat / state

कोल लोडेड मालगाड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, बड़ा नुकसान होने से बचा

कोल लोडेड मालगाड़ी में लगी आग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )