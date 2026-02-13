ETV Bharat / state

कोल लोडेड मालगाड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, बड़ा नुकसान होने से बचा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोयले से भरी वैगन में आग लग गई.वक्त रहते इस आग पर काबू पा लिया गया,नहीं तो बड़ी अनहोनी हो जाती.

Fire in coal loaded goods train
कोल लोडेड मालगाड़ी में लगी आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 13, 2026 at 7:23 PM IST

2 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही : कटनी से रायपुर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी में शुक्रवार को दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना पेंड्रारोड़ रेलवे स्टेशन के आगे हर्री रेलवे स्टेशन की है, जहां से गुजरते समय एक डिब्बे से धुआं निकलता दिखाई दिया. रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता बरती,जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया .

कोल वैगन में लगी आग

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मालगाड़ी के एक वैगन में रखे कोयले से अचानक धुआं उठने लगा, जो देखते ही देखते आग में बदल गया.इसके बाद मालगाड़ी को रोककर स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर फायर बिग्रेड को जानकारी दी गई.इसके बाद सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने तत्काल स्थानीय प्रशासन और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी.

Fire in coal loaded goods train
कोल लोडेड मालगाड़ी में लगी आग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

नगरपालिका परिषद पेंड्रा की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक घंटे से अधिक समय लेते हुए आग पर काबू पाया. दमकल कर्मियों की सूझबूझ और तत्परता के कारण आग अन्य डिब्बों तक नहीं फैल सकी, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई. घटना के दौरान कुछ समय के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा, हालांकि स्थिति सामान्य होने के बाद परिचालन बहाल कर दिया गया.

Fire in coal loaded goods train
फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग अंदर ही अंदर धधक रही थी. बोगी बाहर से ही लाल दिखाई दे रही थी. एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया- सुशील श्रीवास्तव, सदस्य फायर ब्रिगेड


प्राथमिक तौर पर आग लगने का कारण कोयले में उत्पन्न ताप या चिंगारी माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.फिलहाल मामले में रेल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नही आई है.

संपादक की पसंद

