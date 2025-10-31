ETV Bharat / state

फरीदाबाद में CNG कार में लगी भीषण आग, गाड़ी में रखे 3 लाख 80 हजार रुपये जलकर राख, देखें वीडियो

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में शुक्रवार को सीएनजी की खड़ी कार में अचानक आग लग गई. इस आगजनी में कार में रखे 3 लाख 80 हजार रुपये भी जलकर राख हो गए. फरीदाबाद सेक्टर 46 स्थित अनखीर रोड पर ये हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि अचानक से सीएनजी की खड़ी कार में आग लग गई. आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हादसे के वक्त गाड़ी चालक भूपेंद्र कार से बाहर था. इसलिए वो बच गया.

फरीदाबाद में कार में आग: फरीदाबाद एसजीएम नगर सी ब्लॉक निवासी तरुण ने बताया कि "मेरा छोटा भाई भूपेंद्र मकानों पर डिजाइनर सीट लगाने का काम करता है. शुक्रवार को वो बैंक से 3.80 लाख रुपये निकालकर गुरुग्राम किसी व्यक्ति को देने के लिए जा रहा था. रास्ते में वो सेक्टर-46 अनखीर रोड पर गाड़ी खड़ी कर पानी की बोतल लेने गया. इसी दौरान गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगा और कुछ ही देर में पूरी गाड़ी आग की चपेट में आ गई."