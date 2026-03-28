बरेली: चलती कार में आग लगने से सड़क पर अफरातफरी, लोगों ने कूदकर बचाई जान
फायर ब्रिगेड ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 9:06 PM IST
बरेली: प्रेमनगर क्षेत्र में शनिवार, शाम एक कार में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. कार में सवार लोगों ने किसी तरह कार से कूद कर जान बचाई.
कार में आग से सड़क पर अफरातफरी: जानकारी के अनुसार, प्रेमनगर क्षेत्र के गांधीनगर इलाके में शाम करीब 5 बजे एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई. जिसे देख कर राहगीरों ने हंगामा किया. इसके बाद कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और सड़क पर ही धू-धू कर जलने लगी. आग की लपटें और धुआं देखकर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया: सूचना मिलते ही फायर स्टेशन सिविल लाइन से दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. और पानी की बौछार कर कड़ी मशक्कत के बाद आग आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया. इस हादसे में किसी जान-माल के नुकसान की सुचना नहीं है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है.
फायर ब्रिगेड अधिकारी संजीव यादव ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण तकनीकी खराबी प्रतीत हो रही है, हालांकि मामले की जांच की जा रही है.