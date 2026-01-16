ETV Bharat / state

रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग, राहगीरों की सूझबूझ से ऐसे बची 50 यात्रियों की जान

Fire in Bus in Rewari: शुक्रवार को रेवाड़ी में चलती बस में आग लग गई. हादसे के वक्त बस में 50 यात्री सवार थे.

Fire in Bus in Rewari
Fire in Bus in Rewari (Etv Bharat)


By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 16, 2026 at 5:21 PM IST


रेवाड़ी: शुक्रवार को रेवाड़ी परिवहन समिति की चलती बस में अचानक आग लग गई. जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. राहगीरों की मदद से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बताया जा रहा है कि आग लगते ही बस ड्राइवर कूद गया था. जिसके बाद यात्रियों का रेस्क्यू किया गया. सूचना के बाद फायर बिग्रेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग: शुक्रवार दोपहर को परिवहन समिति की बस रेवाड़ी से झज्जर जा रही थी. बस अड्डे से निकलकर सरकुलर रोड होते हुए बस धारूहेड़ा चुंगी के पास पहुंची, तो अचानक तेल लीक होने से बस में आग लग गई. बस से धुआं उठता देख राहगीरों ने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद ड्राइवर ने बस रोकी और कूद गया. इसके बाद राहगीरों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना के बाद फायर बिग्रेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग, राहगीरों की सूझबूझ से ऐसे बची 50 यात्रियों की जान (Etv Bharat)

हादसे के वक्त बस में 50 यात्री थे सवार: बताया जा रहा है कि हादसे के समय बस में करीब 50 यात्री सवार थे. बस में आग लगने की सूचना मिलते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया और किसी प्रकार से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया. जिसके बाद फायर बिग्रेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया. आगजनी की इस घटना से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी ने बताया कि सूचना मिली एक प्राइवेट बस में आग लग गई. आग लगने के बाद हमारी टीम मौके पर पहुंची. सभी सवारी ठीक हैं. आग लगने की वजहों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. कोई जान का नुकसान नहीं हुआ. बड़ा हादसा टल गया.

