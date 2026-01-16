ETV Bharat / state

रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग, राहगीरों की सूझबूझ से ऐसे बची 50 यात्रियों की जान

Fire in Bus in Rewari ( Etv Bharat )

रेवाड़ी: शुक्रवार को रेवाड़ी परिवहन समिति की चलती बस में अचानक आग लग गई. जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. राहगीरों की मदद से बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बताया जा रहा है कि आग लगते ही बस ड्राइवर कूद गया था. जिसके बाद यात्रियों का रेस्क्यू किया गया. सूचना के बाद फायर बिग्रेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग: शुक्रवार दोपहर को परिवहन समिति की बस रेवाड़ी से झज्जर जा रही थी. बस अड्डे से निकलकर सरकुलर रोड होते हुए बस धारूहेड़ा चुंगी के पास पहुंची, तो अचानक तेल लीक होने से बस में आग लग गई. बस से धुआं उठता देख राहगीरों ने ड्राइवर को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद ड्राइवर ने बस रोकी और कूद गया. इसके बाद राहगीरों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. सूचना के बाद फायर बिग्रेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. रेवाड़ी में चलती बस में लगी आग, राहगीरों की सूझबूझ से ऐसे बची 50 यात्रियों की जान (Etv Bharat)