ETV Bharat / state

करनाल बस अड्डे पर भीषण आग, रोडवेज की तीन बसें जली, देखें वीडियो

अचानक भड़की आग, मची अफरा-तफरी: देर रात वर्कशॉप में खड़ी हरियाणा रोडवेज की बसों के बीच अचानक एक बस से धुआं उठता दिखाई दिया, जो कुछ ही पलों में आग में बदल गया. आसपास मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गए, लेकिन आग तेजी से फैलती गई और पास खड़ी दो और बसों तक पहुंच गई.

करनाल: पुराने बस अड्डे पर देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब वर्कशॉप में खड़ी हरियाणा रोडवेज की बस में अचानक आग लग गई. आग इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ी दो अन्य बसों को चपेट में ले लिया. रात की ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की और आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास शुरू कर दिए.

कर्मचारियों की सूझबूझ से टला नुकसान: मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों ने बिना समय गंवाए अन्य बसों को वहां से हटाना शुरू कर दिया. उनकी तत्परता और समझदारी के चलते कई बसों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया.

फायर ब्रिगेड ने संभाली कमान: सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी, जबकि दो अन्य बसें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं. जिस बस में सबसे पहले आग लगी, वो सुबह कैथल के लिए रवाना होने वाली थी. इस हादसे ने रोडवेज संचालन पर भी असर डाला है.

शॉर्ट सर्किट की आशंका: प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने पूरे मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं. जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से कारण सामने आ पाएगा. हादसे की सूचना मिलते ही रोडवेज के जीएम भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने कर्मचारियों की तत्परता की सराहना करते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है.

ये भी पढ़ें- तकनीकी सुधार के बाद तीसरी बार हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल, जींद से सोनीपत के बीच लगाया एक चक्कर