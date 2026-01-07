ETV Bharat / state

भरतपुर: बीएसएनएल के इक्यूपमेंट रूम में भीषण आग, देरी से पहुंची दमकल, संचार सेवाएं हो सकती हैं प्रभावित

बीएसएनएल के इक्यूपमेंट कक्ष में आग ( ETV Bharat Bharatpur )