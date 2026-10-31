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पानीपत की कंबल फैक्ट्री में भीषण आग, भरभरा कर गिर गई दीवार, बाल-बाल बचे मजदूर

Fire in Blanket Factory At Panipat ( ETV Bharat )

पानीपत: शनिवार सुबह बलाना गांव स्थित कंबल फैक्ट्री में आग लग गई. आग इतनी भीषण थी की कि देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. फैक्ट्री से उठती आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार ने आसपास के इलाके में दहशत फैला दी. आग के चलते फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया और दीवारें भी गिरने लगीं. गनीमत रही कि फैक्ट्री में मौजूद सभी मजदूरों और कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

पानीपत में कंबल की फैक्ट्री में आग: पानीपत में लगातार फैक्ट्रियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. हाल ही में शिवनगर स्थित धागा फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया था. अब बलाना गांव की कंबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में फायर सेफ्टी इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.