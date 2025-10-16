ETV Bharat / state

Watch: रेवाड़ी में बदमाशों ने दो बाइक में लगाई आग, फिरौती ना मिलने पर बोले- "ये तो ट्रेलर था, आगे देखना क्या होता है."

Fire in Bike in Rewari: रेवाड़ी में फिरौती नहीं देने पर बदमाशों ने दो बाइकें जला दीं. CCTV में वारदात कैद, पुलिस की जांच जारी.

Fire in Bike in Rewari
Fire in Bike in Rewari (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 8:27 AM IST

रेवाड़ी: छीपटवाड़ा मोहल्ले में उस समय हड़कंप मच गया जब दिनदहाड़े दो बाइकें जला दी गईं. घर के बाहर खड़ी बुलेट और अपाचे बाइकों को दो बदमाशों ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया. पूरी वारदात पास में लगे CCTV में कैद हो गई है. फुटेज में दोनों बदमाशों की हरकतें साफ देखी जा सकती हैं, जहां वो बाइक पर पेट्रोल डालते और आग लगाते नजर आते हैं. घटना की जानकारी मिलते ही चेतराम सैनी ने पुलिस को सूचित किया.

फिरौती ना देने पर दी गई धमकी: बाइक मालिक चेतराम सैनी ने बताया कि "कुछ दिन पहले आरोपियों ने फोन कर एक लाख रुपये की मांग की थी. फिरौती की रकम ना देने पर बदमाशों ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी." चेतराम के अनुसार बाइक जलाने के बाद फिर फोन आया और कहा गया. "ये तो ट्रेलर था, आगे देखना क्या होता है.". इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई. इस पूरी घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया है. CCTV फुटेज वायरल हो रहा है और लोग बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

Watch: रेवाड़ी में बदमाशों ने दो बाइक में लगाई आग (Etv Bharat)

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच: घटना की जानकारी मिलते ही शहर थाना प्रभारी सीमा कुमारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है और आरोपियों की पहचान के प्रयास तेज़ कर दिए हैं. थाना प्रभारी ने कहा कि "शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बदमाशों की पहचान CCTV फुटेज के माध्यम से की जा रही है और शहर में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है."

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: इस सनसनीखेज वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं कि शहर में दिनदहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही हैं. मोहल्ले में लोग डरे हुए हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. पुलिस की सक्रियता के बावजूद ऐसी घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं. नागरिकों का कहना है कि जब तक आरोपियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, ऐसे अपराधियों के हौसले बढ़ते रहेंगे.

FIRE IN BIKE IN REWARI
REWARI RANSOM CASE
रेवाड़ी में बाइक में आग
रेवाड़ी में फिरौती मामला
