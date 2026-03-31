दुर्ग भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में आग ने तांडव मचाया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 31, 2026 at 9:23 PM IST
दुर्ग भिलाई: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में आग ने कहर मचाया है. भिलाई के हथखोज इंजीनियरिंग पार्क स्थित थेथिस हाइड्रोकार्बन कंपनी में भीषण आग लग गई. यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. आग इतनी भयानक थी कि पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा आसमान काले धुएं की चादर से ढक गया होगा.
आग लगने से मची अफरा तफरी
आग की घटना से इलाके में अफतार तफरी मच गई.बताया जा रहा है कि कंपनी प्रबंधन ने आग लगने के बाद इसकी सूचना किसी को नहीं दी. आस पास के लोगों ने आग की लपटे और धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी. उसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की तरफ से दमकलकर्मियों को भेजा गया. दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू किया. उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया. फायर विभाग के कमांडेंट नागेन्द्र सिंह ने आग लगने की घटना के बाद खुद मोर्चा संभाला. उसके बाद आग पर काबू पाया गया है.
पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर डटी
फायर विभाग के कमांडेंट अभी घटनास्थल पर मौजूद है. इस सबके बीच यह सवाल उठता है कि आखिर प्रबंधन ने सूचना क्यों छिपाई? क्या यहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं? बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इस कंपनी में पहले भी आग लग चुकी है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद इस केस में और भी खुलासा हो सकता है. यह पता लग सकता है कि आग किस वजह से लगी.