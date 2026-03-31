ETV Bharat / state

दुर्ग भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

स्टील सिटी दुर्ग भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में आग ने तांडव मचाया है.

Fire Causes Damage in Durg Bhilai
दुर्ग भिलाई में आग से नुकसान (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 31, 2026 at 9:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग भिलाई: छत्तीसगढ़ की स्टील सिटी दुर्ग भिलाई में आग ने कहर मचाया है. भिलाई के हथखोज इंजीनियरिंग पार्क स्थित थेथिस हाइड्रोकार्बन कंपनी में भीषण आग लग गई. यह घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है. आग इतनी भयानक थी कि पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया. ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा आसमान काले धुएं की चादर से ढक गया होगा.

आग लगने से मची अफरा तफरी

आग की घटना से इलाके में अफतार तफरी मच गई.बताया जा रहा है कि कंपनी प्रबंधन ने आग लगने के बाद इसकी सूचना किसी को नहीं दी. आस पास के लोगों ने आग की लपटे और धुआं देखकर फायर ब्रिगेड को सूचना दी. उसके बाद आनन फानन में दमकल विभाग की तरफ से दमकलकर्मियों को भेजा गया. दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाने का काम शुरू किया. उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया. फायर विभाग के कमांडेंट नागेन्द्र सिंह ने आग लगने की घटना के बाद खुद मोर्चा संभाला. उसके बाद आग पर काबू पाया गया है.

दुर्ग भिलाई में आग का कहर (ETV BHARAT)

पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर डटी

फायर विभाग के कमांडेंट अभी घटनास्थल पर मौजूद है. इस सबके बीच यह सवाल उठता है कि आखिर प्रबंधन ने सूचना क्यों छिपाई? क्या यहां सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं? बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इस कंपनी में पहले भी आग लग चुकी है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. जांच के बाद इस केस में और भी खुलासा हो सकता है. यह पता लग सकता है कि आग किस वजह से लगी.

Fire breaks out in Bhilai chemical factory
भिलाई की केमिकल फैक्ट्री में आग (ETV BHARAT)

अबूझमाड़ से नक्सलवाद का अंत! नारायणपुर पुलिस का ऐतिहासिक ऐलान, हथियारों के साथ आखिरी इनामी नक्सली का सरेंडर

कोरिया का 'आवा पानी झोंकी' मॉडल बना देश की पहचान, पीएम मोदी ने भी की तारीफ

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट : गरज चमक के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना

TAGGED:

BHILAI CHEMICAL FACTORY FIRE
HATHKHOJ ENGINEERING PARK
दुर्ग भिलाई में लगी आग
स्टील सिटी दुर्ग भिलाई
FIRE IN BHILAI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.