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दिल्ली: AC में लगी आग से लाखों का सामान जल कर राख, QRV ने संभाला मोर्चा

AC में लगी आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: शाहदरा जिले के सीमापुरी थाना क्षेत्र के दिलशाद गार्डन में बुधवार रात एक मकान में AC में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग मकान की दूसरी मंजिल पर लगी, जहां घरेलू सामान भी इसकी चपेट में आ गया. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने बताया कि आग दूसरी मंजिल पर लगे AC में लगी थी. आग में घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. अधिकारी ने बताया कि दिलशाद गार्डन के सी ब्लॉक स्थित मकान नंबर 32 में करीब रात 8:30 बजे आग लगने की सूचना फायर सर्विस को मिली.