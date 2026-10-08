दिल्ली: AC में लगी आग से लाखों का सामान जल कर राख, QRV ने संभाला मोर्चा
दिल्ली फायर सर्विस की Quick Response Vehicle (QRV) ने मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
Published : October 8, 2026 at 10:00 AM IST
नई दिल्ली: शाहदरा जिले के सीमापुरी थाना क्षेत्र के दिलशाद गार्डन में बुधवार रात एक मकान में AC में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग मकान की दूसरी मंजिल पर लगी, जहां घरेलू सामान भी इसकी चपेट में आ गया. सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.
चीफ फायर ऑफिसर ए.के. मलिक ने बताया कि आग दूसरी मंजिल पर लगे AC में लगी थी. आग में घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया. उन्होंने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. अधिकारी ने बताया कि दिलशाद गार्डन के सी ब्लॉक स्थित मकान नंबर 32 में करीब रात 8:30 बजे आग लगने की सूचना फायर सर्विस को मिली.
घटना के बाद स्थानीय लोगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया. दिलशाद गार्डन की संकरी गलियों के कारण बड़ी दमकल गाड़ियों को घटनास्थल तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ा. ऐसे में दिल्ली फायर सर्विस की Quick Response Vehicle (QRV) ने मौके पर पहुंचकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
QRV की मदद से आग पर तेजी से काबू पाने का प्रयास किया गया और आग को आसपास फैलने से रोका गया. आग बुझाने के बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर कूलिंग डाउन की कार्रवाई की, ताकि दोबारा आग भड़कने की संभावना न रहे.
वहीं, निगम पार्षद बी.एस. पवार ने भी घटना की जानकारी दी. संकरी गलियों वाले इलाकों में QRV जैसे वाहनों की उपयोगिता इस घटना के दौरान एक बार फिर सामने आई. दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई से आग को समय रहते नियंत्रित कर लिया गया.
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