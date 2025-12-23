ETV Bharat / state

सुबह-सुबह अस्पताल की कैंटीन में लगी आग, गैस लीकेज को बताया जा रहा घटना का कारण

कुल्लू: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की कैंटीन में आग लगने की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे अस्पताल की कैंटीन के किचन में अचानक आग लग गई. आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कुल्लू की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण LPG सिलेंडर का लीकेज बताया जा रहा है.

आग की इस घटना में कैंटीन में करीब 50,000 का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है. अस्पताल प्रशासन भी मामले की जांच कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि 'पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की भी छानबीन की जा रही है. इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, आग के चलते कैंटीन में रखा हुआ सामान जलकर राख हुआ है.'

पेखड़ी गांव में फिर लगी आग