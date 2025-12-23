ETV Bharat / state

सुबह-सुबह अस्पताल की कैंटीन में लगी आग, गैस लीकेज को बताया जा रहा घटना का कारण

अस्पताल की कैंटीन में आग लगने का मामला सामने आया है. गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ.

अस्पताल की कैंटीन में लगी आग
अस्पताल की कैंटीन में लगी आग (ETV Bharat)
Published : December 23, 2025 at 12:00 PM IST

कुल्लू: क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू की कैंटीन में आग लगने की घटना सामने आई है. जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 6:05 बजे अस्पताल की कैंटीन के किचन में अचानक आग लग गई. आग लगते ही अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड कुल्लू की टीम मौके पर पहुंची और समय रहते आग पर काबू पा लिया. गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ. प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण LPG सिलेंडर का लीकेज बताया जा रहा है.

आग की इस घटना में कैंटीन में करीब 50,000 का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच शुरू कर दी है. अस्पताल प्रशासन भी मामले की जांच कर रहा है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके. एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि 'पुलिस की टीम ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के कारणों की भी छानबीन की जा रही है. इस घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है. वहीं, आग के चलते कैंटीन में रखा हुआ सामान जलकर राख हुआ है.'

पेखड़ी गांव में फिर लगी आग

वहीं, कुल्लू में सूखे के कारण आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. सोमवार को भी बंजार उपमंडल में तीर्थन घाटी के पेखड़ी गांव में एक बार फिर अचानक आग लगने से एक मकान, चार गौशालाएं जलकर राख हो गईं. अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. इस दौरान आग की सूचना मिलते ही स्थानीय बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया. चार दिन पहले भी इसी गांव में आग की घटना सामने आई थी. उसमें दौरान भी गौशालाएं जलकर राख हुई थी. आग लगने की घटनाएं चिंताजनक हैं और इससे लोगों की संपत्ति का नुकसान हो रहा है. प्रभावित परिवारों को तुरंत फौरी राहत और मुआवजा प्रदान किया जाए.

