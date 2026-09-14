मुरादाबाद की हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अफरातफरी
कारखाने से धुएं का गुबार उठता देख काम कर रहे मजदूरों ने भागकर जान बचाई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 3:23 PM IST
मुरादाबाद: कटघर थाना क्षेत्र के हैंडीक्राफ्ट कारखाने में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई. कारखाने से धुएं का गुबार उठता देख, वहां काम कर रहे मजदूरों में अफरातफरी मच गई. आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचीं. जब तक आग पूरे कारखाने को अपनी चपेट में ले चुकी थी.
शुरुआत में चार दमकल गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया. करीब आधे घंटे तक दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लपटें तेज होती चली गई. इसके बाद छह अतिरिक्त और फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर बुलाए गए, तब जाकर स्थिति पर काबू पाया जा सका.
फैक्ट्री में लकड़ी के उत्पाद तैयार किए जाते हैं, आग किन कारणों से लगी, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है, इस भीषण आग से कोई जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि, लाखों रुपए की क्षति होने का अनुमान लगाया जा रहा है.
सीएफओ राजीव कुमार पांडे ने बताया कि 11:30 बजे आरएच इंटरनेशनल एक्सपोर्ट फर्म में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद, चार फायर टेंडर को मौके पर रवाना किया गया, इसके अलावा आसपास के जनपदों से 6 फायर टेंडर और मांगे गए और सभी ने मिल कर आग पर काबू पा लिया है.
उन्होंने यह भी बताया कि आग फैल नहीं रही है, लेकिन पूरी तरह से आग बुझने में 2 घंटे का समय और लग सकता है, इस आग से कोई जनहानि नहीं हुई है. आग लगने के कारणों का और नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
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