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हापुड़ में फोम बनाने वाली फैक्टरी में भीषण आग, तीन कर्मचारी झुलसे

आग शेड नंबर-3 में लगी, जहां बड़ी मात्रा में फोम रखा हुआ था

हापुड में भीषण आग
हापुड में भीषण आग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 9:01 PM IST

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हापुड़: जनपद के धौलाना इलाके में स्थित सुख स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में गुरुवार शाम अचानक आग लग गई. फैक्ट्री में ईपीई पैकेजिंग फोम बनाया और स्टोर किया जाता है. आग शेड नंबर-3 में लगी, जहां बड़ी मात्रा में फोम रखा हुआ था. आग की लपटें उठती देख फैक्ट्री में अफरा-तफरी मच गई. हादसे में तीन कर्मचारी झुलस गए. घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

सुख स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में आग (VIDEO Credit: ETV Bharat)

सीओ पिलखुवा मुनीश चन्द्र के अनुसार, मामला जनपद हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र के फेज़ 3 का है. गुरुवार शाम करीब 4:14 बजे फेज़ 3 में फैक्टरी में ईपीजी पैकेजिंग फोम बनाने का कार्य चल रहा था. तभी अचानक आग लग गई और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया. आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में भगदड़ मच गई.

घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फैक्ट्री के अंदर आग की चपेट में आकर तीन कर्मचारी झुलस गए, जिनकी पहचान नफीस पुत्र अशफाक, जाबिर पुत्र इरशाद और अबदुल्लाह पुत्र सरफराज के रुप में हुई है. सभी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर तीनों का उपचार किया जा रहा है.

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