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अंबाला में प्रदर्शन के दौरान हादसा, पुतला फूंकने के दौरान भड़की आग की चपेट में आए सफाई कर्मचारी, बाल-बाल बचे

अंबाला में प्रदर्शन के दौरान हादसा ( ETV Bharat )