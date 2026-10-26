एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे कृषि भवन की सुरक्षा! कृषि निदेशक ने कहा- जल्द बदले जाएंगे
रांची स्थित कृषि भवन का फायर फाइटिंग सिस्टम एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 26, 2026 at 5:26 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित कृषि भवन के सौन्दर्यकरण पर इन दिनों खास जोर दिया जा रहा है. कृषि भवन की नई बिल्डिंग की दीवारों को खेती-बागवानी, किसान कॉल सेंटर, कृषक पाठशाला सहित सरकार की फ्लैगशिप कृषि योजनाओं के दृश्य अंकित कर पूरे भवन को कृषिमय करने की कोशिश की जा रही है.
वहीं कृषि निदेशालय में बैठकर योजनाओं को धरातल ओर उतारने के लिए काम करने वाले अधिकारियों के चैम्बर भी अत्याधुनिक और कॉरपोरेट अंदाज में बनाये जा रहे हैं. इन सबके बीच किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का ध्यान इस ओर नहीं है कि आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस भवन में लगाये गए सभी फायर एक्सटिंग्विशर 2025 में ही एक्सपायर हो चुके हैं. इसे अग्निशमन के लिए तय एसओपी का गंभीर उल्लंघन और लापरवाही माना जा सकता है.
एक्सपायर्ड यंत्र से क्या हो सकती है परेशानी
झारखंड अग्निशमन सेवा के पदाधिकारी गोपालजी कहते हैं कि आपात स्थिति में आग को बुझाने के लिए "फायर एक्सटिंग्विशर" बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. वह बताते हैं कि वैधता समाप्त यानी एक्सपायर हो चुके फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) एक्सपायर दवा के समान हो जाता है. इसका उपयोग करना या उसे रखना बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इसमें समय के साथ-साथ वाल्व सील या इसके रबर के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इसके अंदर भरी हुई रसायन के लीक होने और जरूरत के समय इसके फेल हो जाने का खतरा बढ़ जाता है.
एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर के केमिकल पाउडर के जमने का खतरा बढ़ जाता है. ड्राई पाउडर वाले एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर रखा रसायन जम जाता है और कई बार नोजल जाम होने का खतरा बढ़ जाता है. इतना ही नहीं अगर इसके सिलेंडर का समय समय पर जांच नहीं हो और एक्सपायर होने पर इसकी जांच कर केमिकल रिफिल नहीं किया जाए तो पुराने या जंग लगे हुए सिलेंडर में आंतरिक दबाव या रासायनिक क्षरण के कारण अचानक फटने (Rupture) का जोखिम भी बढ़ जाता है. इस सबसे से अलग और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस आग बुझाने वाली टंकी को आप आपात स्थिति में आग बुझाने के लिए रखा गया हो, संभावना है कि आपातकाल में जब इसका इस्तेमाल किया जाए तो यह आग को नियंत्रित करने में विफल हो जाए.
जल्द सभी एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर की होगी रिफिलिंग- कृषि निदेशक
ईटीवी भारत ने अग्निशमन सुरक्षा को लेकर कृषि भवन में हो रही अनदेखी और एक्सपायर फायर एक्सटिंग्विशर टैंक को लेकर कृषि निदेशक बिद्यानंद शर्मा 'पंकज' से बात की तो उन्होंने ईटीवी भारत के कैमरे पर कहा कि जल्द ही कृषि भवन के सभी तलों पर लगाये गए "फायर एक्सटिंग्विशर" को रिफिल कराया जाएगा.
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