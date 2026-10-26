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एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर के भरोसे कृषि भवन की सुरक्षा! कृषि निदेशक ने कहा- जल्द बदले जाएंगे

कृषि भवन में लगा एक्सपायर्ड फायर एक्सटिंग्विशर ( ETV Bharat )

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड स्थित कृषि भवन के सौन्दर्यकरण पर इन दिनों खास जोर दिया जा रहा है. कृषि भवन की नई बिल्डिंग की दीवारों को खेती-बागवानी, किसान कॉल सेंटर, कृषक पाठशाला सहित सरकार की फ्लैगशिप कृषि योजनाओं के दृश्य अंकित कर पूरे भवन को कृषिमय करने की कोशिश की जा रही है.

वहीं कृषि निदेशालय में बैठकर योजनाओं को धरातल ओर उतारने के लिए काम करने वाले अधिकारियों के चैम्बर भी अत्याधुनिक और कॉरपोरेट अंदाज में बनाये जा रहे हैं. इन सबके बीच किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का ध्यान इस ओर नहीं है कि आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए इस भवन में लगाये गए सभी फायर एक्सटिंग्विशर 2025 में ही एक्सपायर हो चुके हैं. इसे अग्निशमन के लिए तय एसओपी का गंभीर उल्लंघन और लापरवाही माना जा सकता है.