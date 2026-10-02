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न सुरक्षा के इंतजाम, न सम्मानजनक वेतन, फिर भी दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाल रहे Fire Fighters

जोधपुर : आगजनी की घटना में जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित बचाते हैं, वही खुद सुरक्षित नहीं हैं. बिना व्यवस्थित सुरक्षा उपकरणों के महज 7000 रुपए वेतन के लिए अपनी जान जोखिम में डालते ये फायर फाइटर्स, कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं. शहर में 23 सितंबर को एक कैमिकल फैक्ट्री में आग बुझाते समय विस्फोट होने से आग की चपेट में आने से 3 दमलकर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज अभी चल रहा है. इस घटना ने सरकार और व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है. ठेके पर काम करने वाले यह दमकल कर्मी महज सात हजार रुपए में अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं.

नियमित होने या संविदा की आस : 6 साल से कम कर रहे हेमंत का कहना है कि नियमित भर्ती में उनका चयन नहीं हो सका. उन्हें इस बात की उम्मीद है कि अगर उन्हें संविदा पर भी लगा दिया जाए तो ठीक-ठाक वेतन आ जाएगा. इससे काम चल जाएगा. इसी तरह से प्रभु सिंह ने बताया कि 7 हजार में लंबे समय से काम कर रहे हैं. कोई सुरक्षा उपकरण नहीं है. जिंदगी दांव पर लगी हुई है. इसी उम्मीद से ठेके पर काम शुरू किया है कि आने वाले समय में उन्हें संविदा पर लगा दिया जाए तो ठीक रहेगा.

शहर में पांच स्टेशन, एक तंबू में चल रहा : जोधपुर शहर में नगर निगम के पांच फायर स्टेशन हैं. मुख्य फायर स्टेशन शास्त्री नगर में है, जबकि अन्य नागोरी गेट, मंडोर, बासनी और चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में है. चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का फायर स्टेशन तो तंबू में चल रहा है. यहां काम करने वाले फायर फाइटर्स इन्हीं तंबुओं में रात-दिन रहते हैं. आसपास खाली इलाका है, जिससे सांप के आने का भी डर लगा रहता है. यहां पर सुविधा के नाम पर तंबू में पलंग और एक कूलर है. भोजन बनाने की जगह की हालत भी बदतर है.

एक्सपीरिएंस नहीं आ रहा काम : जोधपुर नगर निगम में करीब 120 दमकल कर्मी वर्तमान में ठेके पर काम कर रहे हैं. इनमें कई तो 5 से 6 साल से यह काम कर रहे हैं, लेकिन वह नियमित नहीं हो सके. निगम के रिटायर्ड फायरमैन हेमराज शर्मा ने बताया कि जितने भी ठेके पर काम करने वाले हैं, उनको इस एक्सपीरिएंस के दम पर नियमित नहीं किया जाता. इसका कारण है कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और मेडिकल फिटनेस लागू कर दिया है. साथ ही उन्हें सेफ्टी उपकरण का उपयोग करना भी आना चाहिए.

लंबे समय से ठेके पर काम कर रहे इन फायर फाइटर्स के साथ हुई घटना से सबके मन में एक तरह का डर है. डर इस बात का है कि बिना व्यवस्थित सुरक्षा उपकरणों के आग बुझाने के चक्कर में कहीं जिंदगी की लौ न बुझ जाए. वहीं, दूसरी तरफ निगम के चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया का कहना है कि सुरक्षा के सभी उपकरण हमारे पास उपलब्ध हैं. फायर शूट कम हैं, लेकिन वो भी उपलब्ध हो रहे हैं. विस्फोट होने पर किसी भी तरह के सुरक्षा उपकरण से बचाव संभव नहीं होता है.

ठेका गाड़ियों के हिसाब से, दमकल कर्मी से नहीं : दमकल कर्मियों के अनुसार नगर निगम में सभी पांचों स्टेशन के लिए दमकल कर्मी लगाने के लिए जो ठेका होता है, वह फायर ब्रिगेड गाड़ी के अनुसार होता है. एक गाड़ी पर तीन फायरमैन और एक ड्राइवर की नफरी (टीम) तय की गई है. ठेकेदार गाड़ी पर काम करने वाले श्रमिक के रूप में मानव संसाधन उपलब्ध करवाता है. उनका कहना है कि फायर मैन की ट्रेनिंग अनिवार्य होनी चाहिए. दस्तावेजों में सिर्फ कुशल श्रमिक बताया जाता है, जिनका वेतन 309 रुपए प्रतिदिन होता है और पीएफ काटकर 7000 रुपए मिलते हैं.

जोधपुर नगर निगम का हाल (ETV Bharat GFX)

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जान गंवाने वाले कुछ महीने पहले भर्ती हुए थे : जोधपुर के आगजनी की घटना में जान गंवाने वाले प्रीतेश, सुरेंद्र और प्रदीप हैं. तीनों की उम्र 21 से 25 साल थी. प्रीतेश और सुरेंद्र ने दो माह पहले ही डिप्लोमा किया था. प्रदीप करीब छह माह से काम कर रहा था. इसके अलावा भी कई अन्य घायल हैं, जो एक साल से कम समय से काम कर रहे हैं. इनको सीधे आग बुझाने का बड़ा अनुभव नहीं था. एक तरह से ये प्रशिक्षण फेज में थे. इनके पास सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे. हादसे में कुछ नियमित फायर फाइटर्स भी झुलसे हैं.

जोधपुर अग्निकांड में जान गंवाने वाले सुरेंद्र (ETV Bharat)

होमगार्ड या सिविल डिफेंस की तरह लगाएं : निगम के चीफ फायर ऑफिसर जलज घसिया ने बताया कि हमने सरकार से मांग की है कि मृतकों को शहीद का दर्जा दिया जाए. साथ ही परिवार को एक-एक करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी मिले. घसिया ने बताया कि दमकल कर्मियों को भी होम गार्ड और सिविल डिफेंस वर्कर की तरह लगाने से इनको सम्मानजनक वेतन मिले सकेगा. इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं.

जोधपुर अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रदीप (ETV Bharat)

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इस तरह उपकरण करते हैं बचाव : भारत में नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC 2016) और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) के अनुसार :

फायर टर्नआउट सूट : यह विशेष तरह के कपड़ों से बना हुआ होता है. यह फायरमैन की सुरक्षा का सबसे मुख्य हिस्सा है, जो पूरे शरीर को ढकता है. इस सूट की तीन परतें होती है. बाहरी परत अग्निरोधी होती है. दूसरी लेयर में थर्मल बैरियर होता है, जिससे गर्मी का अहसास कम होता है. तीसरी लेयर मॉइस्चर बैरियर होती है, जिससे रसायनों और गर्म भाप अंदर नहीं जा सकते हैं.

जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड में तंबू में संचालित होता फायर स्टेशन (ETV Bharat)

सांस लेने का उपकरण : आग बुझाते समय धुएं और जहरीली गैसों से फायर फाइटर्स का सामना होता है. ऐसे में इनके लिए खास तौर से सेल्फ-कंटेंड ब्रीदिंग अपरेटस (SCBA) का उपयोग होता है. इससे खतरनाक, जहरीले धुएं, गैसों या ऑक्सीजन की कमी वाले वातावरण में सांस लेने योग्य हवा मिलती है.

फायर हेलमेट : आग बुझाते समय चेहरा, सिर व गर्दन की सुरक्षा के लिए विशेष हेलमेट आता है, जो उच्च-ग्रेड थर्मोप्लास्टिक या फाइबरग्लास से बना होता है. इससे मलबा गिरने पर सिर की चोट नहीं लगती है. इसमें लगी फेस शील्ड आंखों और चेहरे को तेज लपटों और चिंगारियों से बचाती है. गर्दन की सुरक्षा के लिए हेलमेट के पिछले हिस्से में अग्निरोधी कपड़ा होता है.

शास्त्रीनगर स्थित मुख्य फायर स्टेशन (ETV Bharat)

सुरक्षात्मक दस्ताने : नियमानुसर हाथों की सुरक्षा के लिए विशेष दस्ताने होने चाहिए, जो हीट रेसिस्टेंट होने के साथ हाथ कटने से बचाते हैं और वाटरप्रूफ भी होते हैं.

जोधपुर अग्निकांड में जान गंवाने वाले प्रीतेश (ETV Bharat)

सुरक्षा जूते : पैरों की सुरक्षा के लिए गमबूट्स काम में लेने का प्रावधान है. इन जूतों के आगे का हिस्सा स्टील का होता है. जूतों का निचला हिस्सा इतना मजबूत होता है कि जमीन पर पड़े नुकीले कील या कांच पैर में न चुभ सकें. इसके साथ ही ये बिजली के झटकों से भी बचाते हैं.