लखनऊ की आग; एक चिंगारी ने लील लिए सपने-आशियाने, आखिर क्यों लटक गई पीड़ितों को घर देने की फाइल?
विकास नगर में पीडब्ल्यूडी की 13.19 हेक्टेयर में बसी बस्ती रातों-रात हुई खाक, जिम्मेदार कौन?
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 2:08 PM IST
लखनऊ : राजधानी का विकास नगर इलाका. यहां सेक्टर 11 में पीडब्ल्यूडी की 13.19 हेक्टेयर में बसी करीब 200-250 झोपड़ियां एक के बाद धू-धूकर जलने लगी. आसमान छूती आग की लपटें और हर तरफ मची चीख-पुकार. बीच-बीच में सिलेंडरों के धमाके और इसी के साथ दहकती आग का लगातार फैलते जाना. असहाय से खड़े पीड़ित अपनी दुनिया उजड़ते देखते रहे. उनकी गृहस्थी का सारा सामान राख हो गया. दो मासूमों की जानें भी गईं. आग जब शांत पड़ी तो सुलगती जमीन पर पड़ी राख के बीच लोग बचा-खुचा सामान तलाशते रहे.
इस राख के बीच कई अहम सवाल भी दफन हैं. जैसे आग लगने का कारण? वर्षों से इस जमीन पर आखिर कैसे बेरोकटोक बसते गए लोग? इस त्रासदी से गुजरने के बाद उनके लिए आगे क्या? क्या आगे भी जिंदगी इसी तरह झोपड़ियों में कटेगी? और सबसे अहम सवाल, बगैर बुनियादी सुविधाओं के बसी इस बस्ती को हमेशा नजरअंदाज क्यों किया गया? इस बीच यह तथ्य भी सामने आया कि इस बस्ती के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आसरा दिया जाना था, लेकिन यह योजना बीच में ही बंद हो गई. आग लगने की घटना के बाद अब यह मुद्दा भी सामने आ गया है. इन्हीं सवालों के जवाब तलाशती और पीड़ितों के दर्द को समेटे हुए सुनील कुमार सिंह के संपादन के साथ प्रशांत मिश्रा की रिपोर्ट...
आग कैसे लगी?
बस्ती में आग लगी तो एक से दूसरे छोर तक फैल गई. कहीं संभलने का मौका तक नहीं मिला. लपटों की आंच सड़क से गुजरने वालों तक ने महसूस की. इस भीषण अग्निकांड ने सबसे बड़ा सवाल यह छोड़ा कि चिंगारी कहां से उठी? लखनऊ के चीफ फायर ऑफिसर अंकुश मित्तल कहते हैं, घटना के कारणों को जानने के लिए जानकारी जुटाई जा रही है. क्योंकि आग बहुत भीषण थी. फॉरेंसिक टीम को कोई पुख्ता एविडेंस नहीं मिले हैं. लोगों से बातचीत और बयानों के आधार पर आगे जांच की जा रही है. जैसे ही आग लगने के कारणों के बारे में पर्याप्त सबूत मिलेंगे, आगे की कार्रवाई की जाएगी.
घटना के बाद क्या हुआ?
आग लगने की सूचना पर लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह सिंगर, डीएम विशाख मौके पर पहुंचे और. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, क्षेत्रीय विधायक गोपी श्रीवास्तव, उत्तरी विधायक नीरज गोर भी पहुंचे. देर रात 12 बजे के आसपास घटना स्थल से दो बच्चों की डेड बॉडी मिली. प्रभावित लोगों के रहने और खाने के लिए लखनऊ जिला प्रशासन की ओर से प्रबंध किया गया. डीएम की ओर से बताया गया कि प्रभावित लोगों के रहने के लिए शेल्टर होम में व्यवस्था की गई है. जहां उन्हें भोजन भी मिलेगा, लेकिन लोग शेल्टर होम नहीं गए. दूसरे दिन नगर निगम की ओर से पानी के टैंकर और भोजन की व्यवस्था कराई गई.
बस्ती के लोगों ने क्या कहा?
इस भीषण आग ने कई परिवारों की गृहस्थी को जलाकर खाक कर दिया. बस्ती में रहने वाले लोग आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें लगातार जगह खाली करने का नोटिस मिल रहा था. उन पर यहां से हटने का दबाव था. कुछ लोग साजिश भी बता रहे हैं, हालांकि कैसे, यह जवाब नहीं दे पा रहे.
इन सवालों के नहीं मिल रहे जवाब
इस अग्निकांड ने कई सवाल उठाए हैं. मसलन, पीडब्ल्यूडी की जमीन पर कई वर्षों से यह बस्ती थी. दर्जनों सिलेंडर व फ्रिज भी इस्तेमाल किए जाते थे. झोपड़ियों में इलेक्ट्रिक सामान पाए गए. यानी यहां बिजली की आपूर्ति तो थी ही. सवाल उठता है कि जब लोगों के पास न जमीन का कोई कागज था और न ही कोई रेंट एग्रीमेंट तो फिर कनेक्शन कैसे दिया गया? दूसरा यह कि आग में सिलेंडर विस्फोट हुए हैं तो इनके कनेक्शन कैसे मिले? अगर यह सिलेंडर अवैध थे तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान
आग लगने की घटना इतनी बड़ी थी कि इसकी आंच सत्ता तक पहुंची. 15 अप्रैल की रात ही हालात का जायजा लेने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर पहुंच गए. इसके बाद इस पर राजनीतिक दलों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप भी शुरू हो गए. सवाल वही कि आखिर जिम्मेदार अफसर क्या कर रहे थे? इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घटना पर स्वत: संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब कर लिया है. कोर्ट ने सवाल किए हैं कि आखिर लंबे समय से इस जमीन पर अतिक्रमण था तो इसे हटाया क्यों नहीं गया? साथ ही बिजली विभाग से पूछा गया है कि इन्हें कनेक्शन कैसे दिया गया? लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर से भी एलपीजी कनेक्शन को लेकर कोर्ट ने सवाल किए हैं. अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी.
जानिए क्या कहते हैं अधिकारी?
लखनऊ के डीएम विशाख जी अय्यर कहते हैं, कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेकर जवाब मांगा है. कोर्ट को कार्रवाइयों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई गई है. पूरी कोशिश है कि पीड़ित परिवारों को किसी तरीके की समस्या ना हो. बिजली कनेक्शन पर एक्सईएन पंकज गुप्ता कहते हैं, रेगुलेटरी कमिशन सप्लाई कोड 2005 के पांचवें संसोधन में क्लॉज 4.4 (a) 7 के तहत झुग्गी-झोपड़ियां में रहने वालों को प्रीपेड कनेक्शन दिया जा सकता है. इसी के तहत कनेक्शन दिए गए. बात गैस कनेक्शन की करें तो डीएसओ, लखनऊ विजय प्रताप सिंह कहते हैं कि, गैस एजेंसी द्वारा कनेक्शन दिए जाते हैं. इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है.
300 परिवारों की पुनर्वास योजना का क्या हुआ?
जिस जमीन पर अग्निकांड हुआ है, यहां कभी प्रधानमंत्री आवास बनाने की योजना थी. लखनऊ के पूर्व कमिश्नर रोशन जैकब के नेतृत्व में एलडीए, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, डूडा ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया था. इस प्रोजेक्ट के तहत पीडब्ल्यूडी की 1. 319 हेक्टेयर जमीन पर पीएम आवास बनाने थे. इन्हीं आवासों में यहां रह रहे चिन्हित करीब 200 परिवारों को आशियाना मिलना था. इसके लिए सभी विभागों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की. इस रिपोर्ट को शासन के पास भेजा गया, लेकिन कोई जवाब न मिला.
जमीन नहीं हो पाई ट्रांसफर
पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता सत्येंद्र नाथ बताते हैं कि जमीन डूडा को देने की योजना थी, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाई. तत्कालीन पीओ डूडा सौरभ त्रिपाठी बताते हैं, डूडा को प्रधानमंत्री आवास बनाने थे. जमीन ट्रांसफर न होने से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा. जब प्रोजेक्ट बना तब 200 लोगों को चिन्हित किया गया था, जो झुग्गियों में रह रहे थे. 2023 में इस जमीन पर बसी बस्ती को स्लम एरिया घोषित कर दिया गया. जिसके बाद पीएम आवास योजना के तहत 300 आवास बनने थे. इसी साल इस प्रोजेक्ट का नामकरण भी कर दिया गया. नाम विनायकपुरम रखा गया.
बस्ती के लोगों का दर्द
यहां रहने वाली आयशा कहती हैं, आग में उनका सब कुछ बर्बाद हो गया. घर में चार बकरियां थीं, जो आग की भेंट चढ़ गईं. घर में बुजुर्ग मां और परिवार के सदस्य हैं. पिता और भाई, दोनों ने पैसे जोड़कर बकरी खरीदी थी. यहीं के कल्लू कहते हैं, वह छोटा-मोटा काम करके जीवन यापन करते हैं. परिवार में पत्नी और बच्चे हैं. कई सालों की मेहनत के बाद एक गृहस्थी बसाई थी, जो एक पल में समाप्त हो गई. हमारे पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं बचे हैं. पत्नी और बच्चे रोड पर सोने को मजबूर हैं. बस्ती के रहमान बताते हैं कि, आग लगने के बाद उनके दोनों बच्चे रहीम और आलिया जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भाग गए थे. इसके पूरे 1 दिन तक नहीं मिले. दूसरे दिन बच्चों को पा सके. इसी तरह अवतार ने बताया कि चार बेटियों और एक बेटे के साथ यहां रहता हूं. आग लगने के बाद किसी तरह जान बचाकर बाहर भागे थे. घर में फ्रिज, साइकिल, बर्तन व 1 साल का राशन जलकर खाक हो गया है. बड़ी मेहनत से पाई-पाई जोड़कर गृहस्थी बनाई थी, जो एक पल में खत्म हो गई है. अब चिंता है कि बच्चों का पेट कैसे पालूंगा?
पुराने कपड़ों में शादी
बस्ती की शबाना ने बताया कि जिस दिन आग लगी, बेटे की शादी थी. पूरा परिवार शादी की तैयारी कर रहा था. आग लगने के समय से कुछ देर बाद ही 22 वर्षीय बेटे की बरात जानी थी. जब आग लगी तो सभी जान बचाने के लिए बाहर भाग गए. घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. मजबूरी में बेटे को पुराने कपड़े में ही शादी करने के लिए भेजना पड़ा. इस घटना के बाद से हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है. आलम यह है कि अपनी बहू को भी घर नहीं ला सकते. शबाना ने बताया कि 20 साल की जमा पूंजी आग में खाक हो गई है.
ये चर्चाएं भी रहीं
घटना के बाद चर्चाएं थीं कि यहां आवास विकास के कुछ प्लाट थे, जहां के मालिक लगातार जमीन खाली करने का दबाव बना रहे थे. पीड़ितों ने आरोप लगाए थे कि जिन लोगों के प्लॉट है, उन्हीं लोगों ने ही जमीन खाली करने के लिए आग लगाई है. इस संबंध में लखनऊ डीएम ने कहा कि घटना वाली रात में आवाज विकास के उपायुक्त चंदन पटेल भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि आवास विकास की कोई जमीन नहीं है. ऐसे में यह आरोप लगाना कि जमीन खाली करने के लिए किसी ने आग लगाई है, गलत है. जांच कमेटी गठित की गई है.
फिर से आबाद होने लगी बस्ती
पीडब्ल्यूडी की जमीन से उजड़े परिवार फिर से बसने लगे हैं. लखनऊ के लोगों की संवेदनाएं इन परिवारों के लिए उम्मीद बनकर सामने आई हैं. लोगों के सहयोग से एक बार फिर से प्रभावित लोगों की गृहस्थी संवर रही है. लोग इस बस्ती की मदद के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. इसका नतीजा है कि एक बार फिर से यहां तिरपाल तन गए हैं और लोग अपना आशियाना बना रहे हैं. तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, समाजसेवी समाजसेवी संस्थान, शैक्षणिक संस्थान व सामान्य लोग मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं. पीड़ितों की आवश्यकता के सामान चारपाई, राशन, टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, तेल उपलब्ध कराए जा रहे हैं. फिर भी अहम सवाल यही है कि अब आगे इन पीड़ितों का क्या होगा? क्या उन्हें कभी पक्का आशियाना मिला सकेगा या फिर जिंदगी ऐसे ही डर और संशय के बीच कटेगी.
पुलिस का एक्शन
आग लगने की इस घटना के बाद कई तरह की अफवाहें भी फैलीं, जिससे मामला संवेदनशील होता गया. इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है. खासकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं. लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक दो एफआईआर दर्ज की हैं, वहीं एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है.
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