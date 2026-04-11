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संतकबीरनगर के सिरसी सिवान में धधकी आग, खुद आग बुझाने के लिए कूदे तहसीलदार

आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि देखते ही देखते कई बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई.

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खुद आग बुझाने के लिए कूदे तहसीलदार. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 7:29 PM IST

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​संत कबीर नगर: धनघटा थाना अंतर्गत सिरसी गांव के सिवान में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अज्ञात कारणों से गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई.

आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि देखते ही देखते कई बीघा फसल जलकर राख हो गई.

इसी बीच क्षेत्र भ्रमण पर निकले तहसीलदार धनघटा, राम जी ने संवेदनशीलता और साहस का अनूठा परिचय देते हुए खुद आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया।.

जानकारी के अनुसार, शनिवार को सिरसी गांव के पास सिवान में अचानक धुआं उठने लगा. तेज हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिसे देख किसानों में चीख-पुकार मच गई.

उसी दौरान तहसीलदार राम जी सरकारी वाहन से क्षेत्र का जायजा लेने निकले थे, जैसे ही उनकी नजर धधकती फसल पर पड़ी, उन्होंने तत्काल गाड़ी रुकवाई और बिना समय गंवाए खुद खेतों की तरफ दौड़ पड़े.

आम तौर पर देखा जाता है कि अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर केवल निर्देश देते हैं, लेकिन तहसीलदार राम जी को खुद आग की लपटों के बीच कूदता देख वहां मौजूद ग्रामीणों का हौसला बुलंद हो गया.

तहसीलदार को अपने हाथों से आग बुझाते देख भारी संख्या में ग्रामीण भी जुट गए. सभी ने मिलकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसे आगे फैलने से रोका. तहसीलदार की इस पहल की सराहना अब पूरे जनपद में हो रही है.

ग्रामीणों का कहना है कि यदि अधिकारी तत्परता न दिखाते तो नुकसान का आंकड़ा कहीं बड़ा हो सकता था. क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों ने तहसीलदार के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि "अधिकारी हो तो ऐसा, जो संकट के समय जनता के बीच खड़ा रहे. पूरे मामले पर तहसीलदार ने बताया की किसानों की मेहनत को जलता देख रुकना मुमकिन नहीं था. फसल को बचाना हमारी प्राथमिकता थी. ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया है. नुकसान का आकलन कराया जा रहा है.

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गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग
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