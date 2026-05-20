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11 हजार केवी लाइन के स्पार्क से खुशखेड़ा थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में लगी आग, 50 से अधिक बाइक व कार जली

थाने से गुजर रही 11 हजार केवी के तार से चिंगारी निकलने से घटना घटी. गर्मी के कारण तार में स्पार्किंग वाहनों तक पहुंच गई.

Fire In Seized Vehicles in Bhiwadi
थाना परिसर में वाहनों में लगी आग (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 20, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
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अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया, जब थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दर्जनों बाइक, कार व ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. घटना की सूचना पर थाना पुलिस ने दमकल विभाग को अवगत कराया.

इसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने कई फेरे लगाकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग थाना परिसर के ऊपर से गुजर रही 11 हजार केवी लाइन से स्पार्क होने से लगी. फिलहाल, थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Fire In Seized Vehicles in Bhiwadi
आग के चलते उठता धुआं का गुबार (ETV Bharat Alwar)

खुशखेड़ा थाना प्रभारी संजय मीणा ने बताया कि प्रारंभिक अनुसंधान में 11 हजार केवी विद्युत तार में स्पार्किंग से आग लगने की जानकारी मिली है. उन्होंने बताया कि आग थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में लगी. उन्होंने बताया कि आग पर दमकल व पुलिस विभाग ने मिलकर काबू पाया. घटना के संबंध में आकलन किया जा रहा है. थानाधिकारी ने बताया कि करीब 50 बाइक, तीन कार और एक ट्रक के आगे के हिस्से में आग लगी है.

उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम का आकलन किया जा रहा है. इसके बाद ही वाहनों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस व दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी. उन्होंने बताया कि जब्तशुदा वाहनों में पेट्रोल होने की भी संभावना है, जिसके चलते चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया. आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

Fire In Seized Vehicles in Bhiwadi
आग बुझाते दमकलकर्मी (ETV Bharat Alwar)

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दमकल विभाग के अधिकारी नरेश मीणा ने बताया कि घटना की सूचना पर तुरंत कई कंपनी व नगर परिषद की दमकल गाड़ियों को रवाना किया गया. उन्होंने बताया कि चार दमकल गाड़ियों ने करीब तीन-तीन फेरे लगाकर आग पर काबू पाया. उन्होंने बताया कि करीब 20 से 25 फायर फाइटर ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया. उन्होंने बताया कि संभवत: थाने के ऊपर से जा रहे 11 हजार केवी के तार से चिंगारी निकलने से यह घटना घटी. भीषण गर्मी और अधिक तापमान के कारण तार में स्पार्किंग हुई और चिंगारी वाहनों तक पहुंच गई.

दूर तक दिखा काले धुएं का गुबार: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी के खुशखेड़ा थाना में हुई आग की घटना के बाद दूर से ही काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा था. घटना के बाद थाना परिसर में अफरातफरी का माहौल हो गया. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. फिलहाल पुलिस ने इलाके को खाली कराकर मौके पर सुरक्षा घेरा बना दिया है.

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FIRE AT KHUSHKHERA POLICE STATION
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