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बरेली में हाईटेंशन लाइन गिरने से बस में लगी भीषण आग, ऐसे बची हेल्पर की जान

बहेड़ी में बीती देर रात बड़ा हादसा टला, रोडवेज बस के बगल में खड़ी थी प्राइवेट बस.

fire engulfs bus in bareilly after high tension line snaps helper survives.
बरेली में हाईटेंशन लाइन गिरने से बस में लगी भीषण आग. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 16, 2026 at 8:58 AM IST

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बरेली: बहेड़ी में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. दरअसल तेज हवा के चलते 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन टूटकर रोडवेज के पास खड़ी एक बस पर गिर गई. इससे बस में अचानक आग लग गई. बस के अंदर सो रहा हेल्पर करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गया. दमकल ने किसी तरह आग पर काबू पाया.


जानकारी के अनुसार घटना रविवार देर रात करीब दो बजे की है. पीलीभीत-बहेड़ी मार्ग पर चलने वाली बस रोडवेज बस के पास खड़ी थी. इसी दौरान तेज हवा के कारण अचानक 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन टूटकर बस के ऊपर गिर गई. तार गिरते ही तेज चिंगारी निकली और देखते ही देखते बस में आग लग गई.



कुछ ही पलों में आग ने बस के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. उस समय बस के अंदर पीलीभीत का हेल्पर अनु सो रहा था. वह करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास मौजूद लोग मौके पर जमा हो गए. पास ही चाय की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बिजली विभाग को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद करवाई और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग और बहेड़ी पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. काफी प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस का अधिकांश हिस्सा जल चुका था.



करंट से घायल हेल्पर को पहले नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उसे बरेली रेफर कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर समय रहते बिजली की सप्लाई बंद न कराई जाती तो हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि घटना स्थल के आसपास कई अन्य बसें भी खड़ी थीं. बहेड़ी पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है.

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