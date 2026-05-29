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हनुमानगढ़ के कोहला वन के 700 बीघा क्षेत्र में लगी आग, सड़क तक पहुंची लपटें

700 बीघा क्षेत्र में फैली आग: आग इतनी भयंकर थी कि जिले कि अन्य तहसीलों पीलीबंगा, रावतसर टाउन सहित अन्य स्थानों से दमकलें मंगवानी पड़ी. लेकिन आग लगातार जंगल में फैलती ही जा रही थी. वहीं करीब 700 बीघा क्षेत्र में ये आग फैल गई और आग की लपटें सड़क तक पहुंच गई. जिसकी वजह से रास्ते को डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि धीरे-धीरे वाहनों की कतारें लगना शुरू हो गई थी.

हनुमानगढ़: कोहला वन क्षेत्र में शुक्रवार को अचानक से आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. जिसने भी ये खबर सुनी वो घटना स्थल पर दौड़ा और सभी ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया. जंगल में लगी यह आग 700 बीघा क्षेत्र में फैल गई.

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आग पर पाया काबू: वहीं अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदी लाल मीणा ने बताया कि मौके पर 7-8 फायर ब्रिगेड बुलाई गई है और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है. बता दे कि जंगल मे काफी संख्या मे पशु–पक्षी भी विचरते हैं. उनका कितना नुक्सान हुआ है, इसका अभी कोई डेटा सामने नहीं आया है. अभी तक आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है. आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है. लेकिन जंगल में लगी आग कभी भी दोबारा गति पकड़ सकती है, जिसके चलते प्रशासन नजर बनाये हुए है.

700 बीघा में फैली आग (ETV Bharat Hanumangarh)

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मुस्तैदी से टली बड़ी जनहानि: मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना, तहसीलदार हरीश साहरण, टाउन थाना प्रभारी अशोक विश्नोई, उप निरीक्षक ज्योति सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और स्थानीय लोगों की सूझबूझ व मदद से बहुत जल्द आग पर काबू पा लिया गया. जिससे बड़ी जनहानि होने से रुक गई. राहत कार्य के दौरान दमकल की गाड़ियों को रास्ता देने और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस टीम ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए सड़क पर यातायात व्यवस्था को संभाला. बता दें कि वन क्षेत्र में पहले भी आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं. कई जनावरों की भी मौतें हो चुकी है. वहीं प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल स्थिति काबू में है.