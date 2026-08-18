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बोकारो के गोमिया में जमीन से निकल रही आग की लपटें, ग्रामीणों में दहशत

बोकारो के गोमिया में जमीन से आग निकल रही है. इस कारण ग्रामीणों में दहशत है.

Fire emerging from ground in Gomia
बोकारो के गोमिया में जमीन से निकल रही आग की लपटें. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 18, 2026 at 5:59 PM IST

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बोकारो: जिले के गोमिया प्रखंड स्थित बांध पंचायत के पलानी गांव में पिछले कई दिनों से जमीन को चीरकर आग की लपटें निकल रही हैं. जमीन के नीचे से निकल रही आग को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि करीब एक महीने पहले जमीन के नीचे से बुलबुले निकलते दिखाई दिए थे, जिसके बाद धीरे-धीरे आग निकलनी शुरू हो गई और अब इसका दायरा बढ़ता जा रहा है. गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने इस मामले को लेकर जिला प्रशासन, सीसीएल प्रबंधन और ओएनजीसी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि यह घोर लापरवाही है. वहीं बोकारो डीसी ने खनन विभाग को छाई गिरा कर आग बुझाने का निर्देश दिया है.

ग्रामीणों ने साझा की परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि जमीन के नीचे कोयले की गैस के कारण आग लगी है, जिसके चलते इलाके में खेती प्रभावित हो रही है. लोग आग वाले क्षेत्र में जाने से भी डर रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान निकालने की मांग की है. साथ ही उनका कहना है कि जिस क्षेत्र में आग लगी है, अगर वह सरकारी जमीन है तो उसका अधिग्रहण कर प्रभावित ग्रामीणों को उचित लाभ और आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए.

ग्रामीणों और पूर्व विधायक लंबोदर महतो का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूर्व विधायक ने दी आंदोलन की चेतावनी

वहीं गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि यह जिला प्रशासन, सीसीएल प्रबंधन और ओएनजीसी की घोर लापरवाही है. उन्होंने कहा कि कई दिन बीत जाने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका है और ग्रामीण भय के माहौल में जी रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा.

वहीं इस संबंध में बोकारो डीसी ने कहा कि यह मामला ओएनजीसी का है, बावजूद हमने जिला खनन पदाधिकारी को आग वाले क्षेत्र में डस्ट भराई का निर्देश दिया था, ताकि तत्काल आग पर काबू पाया जा सके.

डीसी के निर्देश के बावजूद अब तक आग बुझाने का प्रयास शुरू नहीं किया गया है. वहीं बोकारो जिला में ओएनजीसी का कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन के निर्देश के बाद भी आग बुझाने के प्रयास क्यों नहीं शुरू किए गए और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने अब तक क्या कार्रवाई की?

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