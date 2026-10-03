बड़ा हादसा टला: अलवर में राजगढ़ के पीजी कॉलेज में आग से अफरातफरी...गनीमत रही कि समय पर हॉल करा दिया खाली
रेलवे फाटक बंद होने से अटकी दमकलें. वॉलेंटियर ने आधा घंटे में पा लिया आग पर काबू.
Published : October 3, 2026 at 3:08 PM IST
अलवर: जिले के राजगढ़ कस्बे के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया. कॉलेज की दूसरी मंजिल स्थित सेमिनार हॉल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. तब सेमिनार हॉल में एनएसएस के बौद्धिक सत्र में कई बच्चे मौजूद थे. गनीमत रही कि आग लगते ही बच्चों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया. घटना की सूचना अग्निशमन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को दी. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
राजगढ़ के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य देशराज वर्मा ने बताया कि शनिवार को कॉलेज के सेमिनार हॉल में एनएसएस का बौद्धिक सत्र चल रहा था. इसमें कई स्टूडेंट्स भाग ले रहे थे. इसी दौरान हॉल के एक एसी में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई. आग लगने से कंप्रेसर फट गया एवं मौके पर अफरा तफरी मच गई.
पढ़ें:निम्स अस्पताल में आग लगने से मची अफरा-तफरी, पुलिस ने मरीजों को वार्डों से बाहर निकालकर बचाई जान
आधे घंटे में पाया आग पर काबू: प्राचार्य वर्मा ने बताया कि मौके से सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बड़ा हादसा नहीं हुआ. घटना में एसी व हॉल में बिछा कार्पेट जल गए. घटना की सूचना पुलिस व अग्निशमन विभाग को दी. दोनों विभागों की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर मौजूद वॉलेंटियर ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया. प्राचार्य ने बताया, कस्बे में रेलवे फाटक बंद होने से अग्निशमन की दमकल करीब आधे घंटे देरी से पहुंची.
पढ़ें:आवासीय कॉलोनी में व्यावसायिक वेयरहाउस में उद्घाटन से पहले लगी आग, तीन दमकलों ने पाया काबू
एसी में शॉर्ट सर्किट: घटना की सूचना पर राजगढ़ तहसीलदार रतनलाल बंसीवाल पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टतया कॉलेज के सेमिनार हॉल में आग लगने का कारण एसी में शॉर्ट सर्किट होना है. घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. तहसीलदार बंसीवाल ने बताया कॉलेज के प्रत्येक कमरे में सुरक्षा उपकरण के लिए प्राचार्य को निर्देश दिए हैं.
पढ़ें:जयपुर में कार के वर्कशॉप में आग...आठ कारें खाक, खड़ी थी 50 से ज्यादा महंगी गाड़ियां
पढ़ें:जयपुर के पुरोहित जी का कटला में लगी भीषण आग, कई दुकानों का सामान जलकर राख
पढ़ें: भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी