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बड़ा हादसा टला: अलवर में राजगढ़ के पीजी कॉलेज में आग से अफरातफरी...गनीमत रही कि समय पर हॉल करा दिया खाली

घटना की जांच करते वॉलेंटियर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के राजगढ़ कस्बे के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया. कॉलेज की दूसरी मंजिल स्थित सेमिनार हॉल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. तब सेमिनार हॉल में एनएसएस के बौद्धिक सत्र में कई बच्चे मौजूद थे. गनीमत रही कि आग लगते ही बच्चों को तुरंत बाहर निकाल दिया गया. घटना की सूचना अग्निशमन विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों को दी. करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.