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जयपुर में सचिवालय के डीआईपीआर शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग, बड़ा नुकसान नहीं...

अवकाश के दिन शाखा में कम ही कर्मचारी थे.आग से न्यूज शाखा के बिजली उपकरणों को आंशिक नुकसान पहुंचा.

Fire in DIPR branch due to short circuit
डीआईपीआर शाखा में शॉर्ट सर्किट से आग (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 4:10 PM IST

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जयपुर: राजस्थान शासन सचिवालय के सूचना जनसंपर्क विभाग (DIPR) की शाखा में शनिवार दोपहर आग लगने से अफरातफरी मच गई. हालांकि अवकाश के दिन शाखा में कम ही कर्मचारी थे. आग डीपीआईआर की न्यूज शाखा में लगी. आग की सूचना मिलते ही सचिवालय और दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. हालांकि कर्मचारियों की सतर्कता और तुरंत कार्रवाई के चलते आग को फैलने से रोक लिया गया. इससे बड़ा नुकसान टल गया. घटना के दौरान सचिवालय परिसर में कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया. हालांकि किसी कर्मचारी की घायल होने की सूचना नहीं है. आग से न्यूज शाखा के बिजली उपकरणों को आंशिक नुकसान पहुंचा.

दोपहर 2 बजे अचानक आग: डीआईपीआर के न्यूज शाखा में तैनात कर्मचारियों का कहना है, लंच का समय था, अचानक 2 बजे के आसपास आग लग गई. कर्मचारी बाहर निकल गए और दमकल और सचिवालय अधिकारियों को सूचित किया. दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया. सूचना पर जनसंपर्क विभाग के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

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शॉर्ट सर्किट को बताया कारण: अधिकारियों ने प्रारंभिक तौर पर जांच के बाद शॉर्ट सर्किट को आग का प्रमुख कारण बताया है.हालांकि सचिवालय में आग लगने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी पिछले साल कई ऐसे मामले आए थे, जब सचिवालय के अलग-अलग विभागों में शॉर्ट सर्किट और अन्य कारणों से आग लग गई थी.

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NOT A MAJOR LOSS IN FIRE
FIRE IN DIPR JAIPUR
DAMAGE TO ELECTRICAL APPLIANCES
FIRE CAUSED BY A SHORT CIRCUIT
FIRE IN SECRETARIAT OF JAIPUR

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