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गाजियाबाद: विदेश से मंगाए जाएंगे अत्‍याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, हाईराइज सोसाइटियों में आग बुझाना होगा आसान

गाजियाबाद: गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रही हाईराइज इमारतों और आवासीय सोसाइटियों को देखते हुए अग्निशमन विभाग अपने संसाधनों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. जिले में 350 से अधिक हाईराइज सोसाइटियां मौजूद हैं, जहां आग लगने की घटनाओं से निपटना फायर विभाग के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होता रहा है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अब विभाग 72 मीटर और 101 मीटर क्षमता वाले अत्याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने की तैयारी कर रहा है. इन हाईटेक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से ऊंची इमारतों में लगी आग पर तेजी से काबू पाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्य को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. फिलहाल गाजियाबाद अग्निशमन विभाग के पास केवल 42 मीटर क्षमता वाला हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध है, जो कई ऊंची इमारतों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता.

अग्निशमन विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए का फंड जारी

अग्निशमन विभाग ने शासन को 72 मीटर क्षमता वाले प्लेटफार्म की मांग भेजी थी, जिसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से मशीनों की खरीद के लिए फंड उपलब्ध कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अग्निशमन विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है. इसी राशि से नई अत्याधुनिक मशीनों की खरीद की जाएगी. मुख्यालय स्तर पर इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न कंपनियों की तकनीक, मशीनों की क्षमता और उनकी उपयोगिता का अध्ययन करेगी. इसके बाद जरूरत और गुणवत्ता के आधार पर मशीनों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी.