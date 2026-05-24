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गाजियाबाद: विदेश से मंगाए जाएंगे अत्‍याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, हाईराइज सोसाइटियों में आग बुझाना होगा आसान

अग्निशमन विभाग अब बेड़े में 72 मीटर और 101 मीटर के हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को शामिल करेगा.

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हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने की तैयारी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 24, 2026 at 12:20 PM IST

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गाजियाबाद: गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रही हाईराइज इमारतों और आवासीय सोसाइटियों को देखते हुए अग्निशमन विभाग अपने संसाधनों को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. जिले में 350 से अधिक हाईराइज सोसाइटियां मौजूद हैं, जहां आग लगने की घटनाओं से निपटना फायर विभाग के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण साबित होता रहा है. इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए अब विभाग 72 मीटर और 101 मीटर क्षमता वाले अत्याधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म खरीदने की तैयारी कर रहा है. इन हाईटेक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की मदद से ऊंची इमारतों में लगी आग पर तेजी से काबू पाने के साथ-साथ राहत एवं बचाव कार्य को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा. फिलहाल गाजियाबाद अग्निशमन विभाग के पास केवल 42 मीटर क्षमता वाला हाइड्रोलिक प्लेटफार्म उपलब्ध है, जो कई ऊंची इमारतों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता.

अग्निशमन विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए का फंड जारी

अग्निशमन विभाग ने शासन को 72 मीटर क्षमता वाले प्लेटफार्म की मांग भेजी थी, जिसके बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के माध्यम से मशीनों की खरीद के लिए फंड उपलब्ध कराया गया है. जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अग्निशमन विभाग को करीब 100 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है. इसी राशि से नई अत्याधुनिक मशीनों की खरीद की जाएगी. मुख्यालय स्तर पर इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जो विभिन्न कंपनियों की तकनीक, मशीनों की क्षमता और उनकी उपयोगिता का अध्ययन करेगी. इसके बाद जरूरत और गुणवत्ता के आधार पर मशीनों की खरीद सुनिश्चित की जाएगी.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल (Etv Bharat)

फिनलैंड, जापान और इटली जैसे देशों में बनती हैं हाईटेक हाइड्रोलिक प्लेटफार्म

बता दें कि इस तरह की अत्याधुनिक फायर फाइटिंग मशीनें फिनलैंड, जापान और इटली जैसे देशों में तैयार की जाती हैं. अधिकारियों के अनुसार फिनलैंड की मशीनें सबसे अधिक आधुनिक और भरोसेमंद मानी जाती हैं. इनमें मजबूत हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, हाई प्रेशर वाटर सिस्टम और कई आधुनिक फीचर्स मौजूद होते हैं, जो ऊंची इमारतों में आग बुझाने में काफी मददगार साबित होते हैं. जानकारी के मुताबिक, 72 मीटर क्षमता वाले हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है, जबकि 101 मीटर क्षमता वाली मशीन की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि विभाग लगातार अपने संसाधनों को मजबूत कर रहा है. हाल ही में विभाग को 22 हजार लीटर क्षमता वाला वाटर बाउजर भी मिला है. उन्होंने कहा कि 72 मीटर और 101 मीटर क्षमता वाले हाइड्रोलिक प्लेटफार्म आने के बाद हाईराइज इमारतों में आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम काफी आसान हो जाएगा. अग्निशमन विभाग का लक्ष्य है कि नई मशीनों की खरीद जल्द पूरी कर ली जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी और प्रभावी तरीके से राहत एवं बचाव कार्य किया जा सके.

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