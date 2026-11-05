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दिवाली पर नोएडा में फायर विभाग अलर्ट, 30 संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात होंगी फायर बाइक और गाड़ियां

दिवाली को लेकर फायर विभाग अलर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: दिवाली पर आगजनी की घटनाओं को रोकने और किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए गौतमबुद्ध नगर अग्निशमन विभाग ने विशेष तैयारी की है. पिछले तीन वर्षों में आग लगने की घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण कर संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है. इन क्षेत्रों में इस बार अलग से दमकल की गाड़ियां और फायर बाइक तैनात की जाएंगी. पूरे जनपद में करीब 30 स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां दिवाली के दौरान अग्निशमन विभाग की टीमें मुस्तैद रहेंगी. यह जानकारी चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने दी है.

उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल के आंकड़ों के अनुसार 17 स्थान पर आग की घटनाएं हुई थी. इस बार सर्वे करने के बाद 30 स्थान को चिन्हित किया गया है. इसके साथ ही फायर विभाग के द्वारा सभी तैयारी को पूरा कर लिया गया है. वही फायर कर्मियों की सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं.