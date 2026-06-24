लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दुर्ग में फायर विभाग का एक्शन, कई संस्थानों की हुई जांच
लखनऊ में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दुर्ग जिला प्रशासन हरकत में आ गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 24, 2026 at 10:51 PM IST
दुर्ग: लखनऊ कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड की घटना के बाद दुर्ग जिला प्रशासन और अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले के प्रमुख एजुकेशन हब की जांच पड़ताल की गई. यहां सिविक सेंटर स्थित विभिन्न कोचिंग संस्थानों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया. इस दौरान अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी की टीम मौजूद रही.
दुर्ग के एजुकेशन हब और कोचिंग की जांच
पुलिस और फायर सेफ्टी की टीम ने कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, विद्युत व्यवस्था और भवन सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की. जांच के दौरान चौंकाने वाली स्थिति सामने आई. सिविक सेंटर में संचालित करीब 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों में से किसी भी संस्थान में फायर सेफ्टी के आवश्यक नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा था.कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र नहीं मिले, तो कई जगहों पर आपातकालीन स्थिति में बाहर निकलने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था नहीं थी. इसके अलावा फायर अलार्म सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की भी कमी पाई गई.
निरीक्षण के दौरान मिली सभी कमियों की जानकारी कोचिंग संचालकों को दे दी गई है और उन्हें तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं.यदि निर्धारित फायर सेफ्टी मानकों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित कोचिंग संस्थानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी- नागेंद्र सिंह, अग्निशमन अधिकारी, दुर्ग
दुर्ग जिले में हजारों विद्यार्थी रोजाना कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने पहुंचते हैं. ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी भविष्य में किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है. इसलिए प्रशासन अभी से सजग हो गया है और जांच पड़ताल तेज कर दी गई है.