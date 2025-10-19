ETV Bharat / state

गाजियाबाद में फायर ब्रिगेड ने चिह्नित किए 14 हॉटस्पॉट, 9 पॉइंट्स में समझें कैसे मनाएं Safe दिवाली

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली को लेकर गाजियाबाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. अग्निशमन विभाग की तरफ से वर्ष 2024 में दिवाली पर सामने आग की घटनाओं का अध्ययन किया गया, जिसके बाद विभाग ने 14 हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं. 2024 में हॉट स्पॉट की संख्या केवल 8 थी. अध्ययन के बाद स्पॉट्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जहां फायर टेंडर के साथ अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी. अग्निशमन विभाग का प्रयास है कि रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, दिवाली के मद्देनजर 14 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त फायर मोटरसाइकिल भी तैनात की जाएगी. पिछले साल की घटनाओं का आंकलन करने पर सामने आया कि आग लगने की अधिकतर घटनाएं लापरवाही के चलते हुई थी. क्या लापरवाही बरती गई, इसका भी आंकलन कर उसके अनुसार एडवाइजरी तैयार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. विभिन्न स्कूल-कॉलेज समेत ऑफिस आदि में कार्यशालाओं का आयोजन पर आगे की घटनाओं को कैसे रोकना है और आग लगने पर अग्निशमन उपकरणों का कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई.

लोगों को दी गई थी जानकारी: अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के स्कूलों में तकरीबन 1 लाख से अधिक छात्रों को विशेष अभियान संचालित कर आग लगने की घटनाओं को रोकने और अग्निशमन उपकरणों को कैसे संचालित किया जाता है, इस बारे में जानकारी दी गई है. छात्रों को बताया गया है कि सिलेंडर आदि में आग लगने पर कैसे आग बुझानी है. साथ ही गाड़ी के पेट्रोल टैंक आग लगने या फर्नीचर में आग लगने की स्थिति को कैसे नियंत्रित करना है इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी गई है.