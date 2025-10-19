ETV Bharat / state

गाजियाबाद में फायर ब्रिगेड ने चिह्नित किए 14 हॉटस्पॉट, 9 पॉइंट्स में समझें कैसे मनाएं Safe दिवाली

दिवाली से पहले गाजियाबाद में फायर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ गया है. आग लगने को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया है.

फायर ब्रिगेड ने चिह्नित किए 14 हॉटस्पॉट
फायर ब्रिगेड ने चिह्नित किए 14 हॉटस्पॉट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 19, 2025 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिवाली को लेकर गाजियाबाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है. अग्निशमन विभाग की तरफ से वर्ष 2024 में दिवाली पर सामने आग की घटनाओं का अध्ययन किया गया, जिसके बाद विभाग ने 14 हॉटस्पॉट चिह्नित किए हैं. 2024 में हॉट स्पॉट की संख्या केवल 8 थी. अध्ययन के बाद स्पॉट्स की संख्या बढ़ा दी गई है, जहां फायर टेंडर के साथ अग्निशमन विभाग की टीमें तैनात रहेंगी. अग्निशमन विभाग का प्रयास है कि रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सके.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, दिवाली के मद्देनजर 14 हॉटस्पॉट चिह्नित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त फायर मोटरसाइकिल भी तैनात की जाएगी. पिछले साल की घटनाओं का आंकलन करने पर सामने आया कि आग लगने की अधिकतर घटनाएं लापरवाही के चलते हुई थी. क्या लापरवाही बरती गई, इसका भी आंकलन कर उसके अनुसार एडवाइजरी तैयार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. विभिन्न स्कूल-कॉलेज समेत ऑफिस आदि में कार्यशालाओं का आयोजन पर आगे की घटनाओं को कैसे रोकना है और आग लगने पर अग्निशमन उपकरणों का कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी जानकारी दी गई.

लोगों को दी गई थी जानकारी: अग्निशमन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के स्कूलों में तकरीबन 1 लाख से अधिक छात्रों को विशेष अभियान संचालित कर आग लगने की घटनाओं को रोकने और अग्निशमन उपकरणों को कैसे संचालित किया जाता है, इस बारे में जानकारी दी गई है. छात्रों को बताया गया है कि सिलेंडर आदि में आग लगने पर कैसे आग बुझानी है. साथ ही गाड़ी के पेट्रोल टैंक आग लगने या फर्नीचर में आग लगने की स्थिति को कैसे नियंत्रित करना है इसके बारे में भी ट्रेनिंग दी गई है.

TAGGED:

DIWALI 2025
गाजियाबाद में फायर हॉटस्पॉट्स
FIRE HOTSPOTS IN GHAZIABAD
FIRE HOTSPOTS IDENTIFIED GHAZIBAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बसें कम, भीड़ बेहिसाब, दिवाली पर जान हथेली पर लेकर सफर कर रहे हैं लोग

Diwali 2025: ₹649 से ₹11,990 तक के स्मार्ट गिफ्ट्स, जो दिवाली को बना देंगे खास

पाकिस्तान-अफगानिस्तान तत्काल युद्ध विराम पर सहमत, कतर ने किया ऐलान

अमेरिका ने हमास को फिलिस्तीनियों पर उसके हमले की चेतावनी दी, कहा कि ये युद्धविराम का गंभीर उल्लंघन होगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.