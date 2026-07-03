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पानीपत के कोचिंग सेंटरों पर दमकल विभाग का शिकंजा, सीलिंग के लिए की जा रही है कानूनी तैयारी

दमकल विभाग की ओर से कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी ऑडिट ( ETV Bharat )

फायर सेफ्टी मानकों को पूरा करने का आश्वासनः गुरमेल सिंह ने बताया कि "भवन मालिकों से बातचीत के दौरान उन्होंने आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाने का आश्वासन दिया है. निरीक्षण में शामिल बिल्डिंग इंस्पेक्टर और टाउन प्लानिंग विभाग के अधिकारी भी अपने-अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहे हैं और संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं."

कई भवनों में फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद नहीं: जांच में सामने आया कि कई इमारतों के भूतल पर प्रिंटिंग प्रेस, ऊपर कोचिंग सेंटर और उससे ऊपर लाइब्रेरी संचालित की जा रही हैं, जो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं. अधिकांश भवनों में आपातकालीन निकास द्वार नहीं मिले, जबकि कई जगह निकास मार्ग बेहद संकरे पाए गए. इसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम या तो मौजूद नहीं था या पूरी तरह निष्क्रिय मिला.

पानीपत में बड़े पैमाने पर कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी ऑडिट शुरू (ETV Bharat)

30 भवनों को नोटिसः दमकल अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि "एसडीएम के नेतृत्व में आठ विभागों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं और निरीक्षण अभियान लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि फायर विभाग की ओर से करीब 30 नोटिस तैयार किए गए हैं, जिन्हें जारी करने के लिए तीन टीमें बनाई गई हैं. निरीक्षण के दौरान जिन संस्थानों में नियमों का उल्लंघन मिला है, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं."

पानीपत: एसडीएम मनदीप के निर्देश पर बुधवार को दमकल विभाग, नगर निगम और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीमों ने शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान अधिकांश संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर या पूरी तरह नदारद पाई गई. दमकल विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कई कोचिंग सेंटर छात्रों की जान जोखिम में डालकर संचालित किए जा रहे हैं.

पानीपत फायर सेफ्टी ऑडिट (ETV Bharat)

निर्धारित सुरक्षा मानकों का करना होगा पालन: उन्होंने कहा कि "शहर में संचालित अधिकांश बड़े कोचिंग सेंटरों में सुरक्षा मानकों की स्थिति चिंताजनक है. कहीं 30 तो कहीं 500 से 600 तक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा इंतजाम बेहद कमजोर हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी संस्थानों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना ही होगा और फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा."

पानीपत में कोचिंगों की जांच (ETV Bharat)

तीन चरणों के नोटिस के बाद सिलिंगः दमकल अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि "विभाग की ओर से तीन चरणों में नोटिस जारी किए जाएंगे. यदि इसके बाद भी संस्थान नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी सूची निदेशक, फायर सर्विस हरियाणा को भेजी जाएगी और संबंधित कोचिंग सेंटरों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. सभी औपचारिकताएं पूरी होने तक सील नहीं हटाई जाएगी."

कोचिंग सेंटरों में फायर सेफ्टी की जांच करते अधिकारी (ETV Bharat)

पार्किंग और अतिक्रमण की समस्याः निरीक्षण के दौरान पार्किंग और अतिक्रमण की समस्या भी सामने आई. अधिकारियों के अनुसार कई स्थानों पर सड़कें दुकानों और वाहनों के कारण संकरी हो चुकी हैं, जिससे आग लगने की स्थिति में दमकल वाहन मौके तक नहीं पहुंच पाएंगे. दमकल विभाग के अनुसार फायर ब्रिगेड वाहनों की आवाजाही के लिए कम से कम छह मीटर चौड़ा रास्ता और मोड़ लेने के लिए नौ मीटर का क्षेत्र आवश्यक है.

कोचिंग सेंटरों पर दमकल विभाग का शिकंजा (ETV Bharat)

आपात स्थिति में अतिक्रमण बड़ी बाधाः गुरमेल सिंह ने कहा कि "जब तक नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य प्रभावित होंगे." उन्होंने दोहराया कि प्रशासन जीवन सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह सख्त है और किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा.

जीवन सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहींः पानीपत में तेजी से बढ़ रहे कोचिंग सेंटरों के बीच छात्रों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल बनकर सामने आई है. दमकल विभाग की जांच में अग्नि सुरक्षा के गंभीर अभाव और अतिक्रमण जैसी समस्याओं का उजागर होना चिंता का विषय है. प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जीवन सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, यहां तक कि सीलिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी.