बागपत में बस बनी आग का गोला; सीएनजी बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
एफएसओ सोनू कुमार ने बताया कि रेलवे रोड पर खड़ी बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 4:33 PM IST
बागपत : बड़ौत के रेलवे रोड पर शुक्रवार देर रात खड़ी एक सीएनजी बस में अचानक आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई. बस से उठती आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई कर्मचारी या यात्री सवार नहीं था. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी.
बड़ौत निवासी कृष्णपाल ने बताया कि उनकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है. उन्होंने बताया कि एक सीएनजी बस कर्मचारियों को लाने और उन्हें घर छोड़ने के काम में लगी हुई थी. शुक्रवार रात बस को रेलवे रोड पर खड़ा किया गया था. देर रात अचानक बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें आग लग गई.
उन्होंने बताया कि शुरुआत में आग बस के एक हिस्से में लगी, लेकिन देखते ही देखते लपटें तेजी से फैलने लगीं. आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग बस के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके.
लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी. इसके बाद दमकल की टीम अग्निशमन वाहन के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. काफी देर तक पानी की बौछार करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग बुझने के बाद भी बस से धुआं उठता रहा.
एफएसओ सोनू कुमार ने बताया कि रेलवे रोड पर खड़ी बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी. टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.
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