ETV Bharat / state

बागपत में बस बनी आग का गोला; सीएनजी बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

बागपत में बस बनी आग का गोला ( Photo credit: ETV Bharat )

बागपत : बड़ौत के रेलवे रोड पर शुक्रवार देर रात खड़ी एक सीएनजी बस में अचानक आग लग गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई. बस से उठती आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आस-पास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

बागपत में बस बनी आग का गोला (Photo credit: ETV Bharat) सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई कर्मचारी या यात्री सवार नहीं था. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी.



बड़ौत निवासी कृष्णपाल ने बताया कि उनकी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है. उन्होंने बताया कि एक सीएनजी बस कर्मचारियों को लाने और उन्हें घर छोड़ने के काम में लगी हुई थी. शुक्रवार रात बस को रेलवे रोड पर खड़ा किया गया था. देर रात अचानक बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसमें आग लग गई. उन्होंने बताया कि शुरुआत में आग बस के एक हिस्से में लगी, लेकिन देखते ही देखते लपटें तेजी से फैलने लगीं. आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया. बस में आग लगने की जानकारी मिलते ही आस-पास के लोग मौके पर एकत्र हो गए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग बस के नजदीक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सके.