बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके से बाहर निकले बच्चे
गनीमत रही कि घटना के दौरान सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.
Published : October 7, 2026 at 5:02 PM IST
अलवर: शहर के मनु मार्ग स्थित बेसमेंट में संचालित एक लाइब्रेरी में बुधवार को शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. घटना की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना के बाद दमकल विभाग के अधिकारियों ने जांच की, तो लाइब्रेरी में फायर इक्विपमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी नहीं मिली. बेसमेंट में धुआं घुटने से दमकल के कर्मचारियों को भी बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. वहीं अधिकारी ने नियमों के विपरीत लाइब्रेरी चलाने पर कार्रवाई की बात कही.
नगर निगम के अग्निशमन विभाग के अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि बुधवार को सूचना मिली कि निगम क्षेत्र अंतर्गत मनु मार्ग पर बेसमेंट में एक लाइब्रेरी संचालित है, जिसमें किसी कारण आग लग गई. इस सूचना पर भवानी तोप स्थित फायर स्टेशन से दो गाड़ियों को मौके पर रवाना किया. उन्होंने बताया कि 15 मिनट के अंतराल में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां दूर से ही धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा था. अमित मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट के चलते लाइब्रेरी में आग लगी. गनीमत रही कि घटना के दौरान सभी बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया.
पढ़ें: बड़ा हादसा टला: अलवर में राजगढ़ के पीजी कॉलेज में आग से अफरातफरी...गनीमत रही कि समय पर हॉल करा दिया खाली
अग्निशमन विभाग के अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि मौके पर सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए फायर इक्विपमेंट भी नहीं मिले. वहीं बेसमेंट में लाइब्रेरी नियमों के विरुद्ध संचालित की जा रही है. उन्होंने कहा कि बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित करने के खिलाफ संचालक पर कार्रवाई की जाएगी. अमित मीणा ने बताया कि बेसमेंट में संचालित होने के चलते लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट के बाद धुआं घुट गई. जिससे दमकल कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को मुंह पर कपड़ा बांधकर बेसमेंट में जाना पड़ा, जिससे कि उन्हें भी किसी तरह की कोई स्वास्थ संबंधित समस्या न हो सके.