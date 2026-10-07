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बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके से बाहर निकले बच्चे

लाइब्रेरी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के मनु मार्ग स्थित बेसमेंट में संचालित एक लाइब्रेरी में बुधवार को शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई. गनीमत रही कि इस घटना में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ. घटना की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना के बाद दमकल विभाग के अधिकारियों ने जांच की, तो लाइब्रेरी में फायर इक्विपमेंट सिस्टम की व्यवस्था भी नहीं मिली. बेसमेंट में धुआं घुटने से दमकल के कर्मचारियों को भी बड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा. वहीं अधिकारी ने नियमों के विपरीत लाइब्रेरी चलाने पर कार्रवाई की बात कही.