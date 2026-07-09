कानपुर नगर निगम मुख्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कर्मचारी बाहर भागे, मेयर ने दिए जांच के आदेश
खिड़कियों से धुआं निकलता देख अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारी अपनी जान बचाकर नीचे भागने लगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 8:54 PM IST
कानपुर : नगर निगम मुख्यालय में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई. आग चौथे तल पर लगी थी. खिड़कियों से धुआं निकलता देख अफरा-तफरी मच गई. कर्मचारी अपनी जान बचाकर नीचे भागने लगे. देखते ही देखते मुख्यालय पूरी तरह खाली हो गया. कर्मियों व आमजन की भीड़ नीचे इकट्ठा हो गई.
आग की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां एक साथ मुख्यालय पहुंची. काफी देर तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं,जानकारी मिलने पर मेयर प्रमिला पांडेय भी कई पार्षदों के साथ पहुंचीं
कर्मियों ने मेयर को बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है. हालांकि, मौके पर देखने के बाद ही मेयर प्रमिला पांडेय ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए. वहीं, सीएफओ दीपक शर्मा ने बताया, आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां भेजी गई थीं. आग पर काबू पाया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.
लेखा विभाग की कुछ फाइलें जलने की आशंका: नगर निगम मुख्यालय में जब आग लगी, तो कर्मियों के बीच चर्चा थी कि लेखा विभाग की कई महत्वपूर्ण फाइलें जल गई हैं. हालांकि, आग की लपटें देखकर किसी भी कर्मी की उस कमरे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई. शुक्रवार को ही ये स्थिति देखी जा सकेगी कि आग से क्या नुकसान हुआ है? वहीं लेखा विभाग के दो कमरों में आग लगी थी. नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय का कहना है, वह भी लेखा विभाग के अफसरों व कर्मियों से इस संबंध में बात करेंगे.
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