सिरमौर अग्निकांड: मातम में बदली माघी की खुशियां, 3 मासूमों समेत आग में समाई 6 जिंदगियां
सिरमौर जिले के जिस घर में कभी बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, वहां अब बस चीखें और मातम रह गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 16, 2026 at 8:02 AM IST|
Updated : January 16, 2026 at 8:34 AM IST
सिरमौर: माघी पर्व की खुशियां लेकर नानी के घर पहुंचे 3 मासूम बच्चों को क्या पता था कि यह त्यौहार उनके जीवन का आखिरी त्यौहार बन जाएगा. कड़ाके की ठंड की उस रात घर में रौनक थी, रिश्तेदार इकट्ठा थे, बच्चों की हंसी से आंगन गूंज रहा था. किसी ने नहीं सोचा था कि वही आंगन कुछ ही घंटों बाद राख और सन्नाटे में बदल जाएगा.
गम में बदली माघी पर्व की खुशियां
दरअसल गुरुवार को तड़के करीब 3 बजे जब जिला सिरमौर के नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत घंडूरी का तलांगना गांव गहरी नींद में सोया था, तभी अचानक आग की लपटों ने इंद्रा देवी के घर को अपनी चपेट में ले लिया. चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. धुएं और आसमान में उठती आग की लंबी-लंबी लपटों के बीच मदद की पुकार गूंजती रही, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई अंदर तक नहीं पहुंच सका और इसकी चपेट में आकर एक परिवार के 6 दीपक हमेशा-हमेशा के लिए बुझ गए. इस खौफनाक हादसे में अपनी नानी इंद्रा देवी के घर आई खुशियां तीन मासूम आग में समा गईं. जिस घर में खिलखिलाहट गूंज रही थी, वहां अब चीखें रह गईं और तलांगना अग्निकांड इन मासूमों का बचपन छीन ले गया. इस हादसे में बच्चों सहित परिवार के कुल 6 लोग काल का ग्रास बन गए. नानी इंद्रा देवी का रो-रो का बुरा हाल है. हालांकि हादसे में परिवार का एक अन्य सदस्य लोकेंद्र बच गया. गंभीर रूप से झुलसे लोकेंद्र का इलाज चल रहा है, लेकिन यह हादसा उस पर भी दुखों का पहाड़ बनकर टूटा है.
नानी का घर, जो बना मासूमों की आखिरी शरण
13 साल की कृतिका, 9 साल की सारिका और महज 3 साल का कार्तिक माघी पर्व मनाने अपनी नानी इंद्रा देवी के घर आए थे. त्यौहार की मिठाइयां और परिवार का साथ, उनके लिए यह समय खुशियों से भरा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 13 साल की कृतिका और 9 साल की सारिका, जिनके हाथों में अभी सपनों की किताबें होनी थीं और 3 साल का नन्हा कार्तिक, जिसने अभी ठीक से बोलना और दुनिया को समझना ही शुरू किया था, तीनों की जिंदगी आग और धुएं में घुटकर खत्म हो गई. नानी का वही घर, जहां वह अक्सर छुट्टियां मनाने आया करते थे, वो ही इन मासूमों की आखिरी शरण बन गया.
एक रात, एक परिवार और 6 बुझी हुई जिंदगियां
इस भीषण अग्निकांड ने एक ही परिवार की 6 जिंदगियां छीन लीं. बच्चों की नानी इंद्रा देवी की दो बेटियां तृप्ता देवी (उम्र 44 साल) और कविता (उम्र 36 साल), दामाद नरेश कुमार (उम्र 50 साल) सहित 6 लोग आग में जिंदा जल गए. माघी पर्व पर जो परिवार एक साथ बैठा था, वह कुछ ही पलों में हमेशा के लिए बिखर गया. घर के बाहर खड़े गांव वाले सिर्फ आग की लपटों को देखते रह गए. पानी, मिट्टी और कोशिशें सब बेअसर रहीं. जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था.
प्रत्यक्षदर्शी स्थानीय ग्रामीण जोगिंदर ने बताया कि "रात अढ़ाई बजे आग लगी तो आवाज सुनकर वह तुरंत उठे और मौके पर पहुंचे. जब उनके पास एक तरफ से आग काबू नहीं हो पाई, तो वह दूसरी तरफ से आगे आए. तब उन्होंने मकान की खिड़की का सरिया निकाला और लोकेंद्र को बाहर निकाला. जब तक वह किसी दूसरे को निकालने की कोशिश करते, तब तक आग बुरी तरह से विकराल रूप धारण कर चुकी थी. इसके बाद पानी से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं बना. तब उन्होंने दाएं-बाएं फोन किए, लेकिन इलाके में सिग्नल कम होने की वजह से फोन जल्दी से नहीं लगा. गांव एक व्यक्ति से संपर्क हुआ तो जब तक 7-8 लोग और आए, तब तक तो दूसरा घर भी आधा जल गया था. इस हादसे में 4 मकान जल गए. इंद्रा देवी के घर आई उसकी दोनों बेटियां, एक दामाद और तीन बच्चों की हादसे में मौत हो गई. वहीं, एक दामाद झुलस गया है, जिसे उन्होंने बचाया. ये सभी माघी का पर्व मनाने यहां आए थे. उन्होंने बताया कि संभवत शॉर्ट सर्किट की वजह से पहले आग लगी और फिर सिलेंडर में ब्लास्ट होने से यह बड़े हादसे में तब्दील हो गई."
एक पल में पति से विधुर और पिता से बेसहारा बाप बन गया लोकेंद्र
इस हादसे में लोकेंद्र तो जिंदा बच गया, लेकिन उसके लिए जिंदगी वहीं थम गई. लोकेंद्र अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन उसकी पत्नी और उसके तीनों मासूम बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे. जिस परिवार को लेकर वह माघी पर्व पर ससुराल आया था, वही परिवार उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए खत्म हो गया. एक पल में वह पति से विधुर और पिता से बेसहारा बाप बन गया. पत्नी दुनिया छोड़ कर चली गई और जिन बच्चों को वह गोद में खिलाता था, जिनके भविष्य के सपने देखता था, वे सब आग की लपटों में समा गए. ऐसे में लोकेंद्र की हालत शब्दों में बयां नहीं की जा सकती.
तीन मासूमों की मौत ने रुला दिया पूरा इलाका
3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने न केवल पूरे क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि गांव में भी सन्नाटा पसरा है. इस हादसे ने जिला सिरमौर सहित पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है. गांव में हर चेहरा गमगीन है, हर आंख नम. लोग बार-बार यही कह रहे हैं कि “इन बच्चों का क्या कसूर था?” जिस घर से सुबह बच्चों के खिलखिलाने की आवाजें आनी थी, वह घर अब राख में तब्दील हो चुका है और वहां मातम पसरा है. माघी पर्व की खुशियां इस गांव के लिए मातम में बदल गई हैं.
बस हादसे के बाद रेणुका जी में ही दूसरी बड़ी त्रासदी
9 जनवरी को सामने आए हरिपुरधार निजी बस हादसे के जख्म अभी पूरी तरह से भरे भी नहीं थे कि रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र में ही तलांगना गांव का यह हृदयविदारक अग्निकांड सामने आ गया. एक के बाद दूसरी बड़ी त्रासदी ने पूरे क्षेत्र को मानसिक रूप से तोड़ कर रख दिया है. बस हादसे में अपनों को खोने वाले परिवार अभी शोक से बाहर भी नहीं आ पाए थे कि अब आग की इस भयावह घटना ने 6 और जिंदगियां छीन लीं. दोनों हादसों ने रेणुका जी क्षेत्र को गहरे सदमे में डाल दिया है.
पहले उठा धुआं, फिर धमाका, ऐसे बची इंद्रा देवी
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के वक्त इंद्रा देवी मकान के एक अलग कमरे में सो रही थी. पुलिस के अनुसार जैसे ही उसने रसोई से धुआं उठता देखा, तो वह लोगों से मदद मांगने के लिए मकान से बाहर आई. इसी बीच रसोई में एक जोरदार धमाका हुआ और मकान में भीषण आग लग गई. मौके पर ग्रामीणों ने किसी तरह लोकेंद्र को तो बचा लिया, लेकिन परिवार के अन्य 6 सदस्य तब तक विकराल रूप धारण कर चुकी आग की चपेट में आ चुके थे.
सिलेंडर हुआ ब्लास्ट! मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम
हालांकि मकान में आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि तड़के करीब 3 बजे कमरे में धुआं फैल गया. अब ये धुआं कैसे फैला, इसका तो फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी बीच सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से रसोई में बड़ा धमाका हुआ और पूरे मकान को भीषण आग ने अपनी चपेट में ले लिया.
एसपी सिरमौर एनएस नेगी ने बताया, "वीरवार शाम जुनगा से फोरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया. वहीं, घंडूरी स्थित स्वास्थ्य संस्थान में शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया. हादसे के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही सामने आ सकेगा."