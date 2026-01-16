ETV Bharat / state

सिरमौर अग्निकांड: मातम में बदली माघी की खुशियां, 3 मासूमों समेत आग में समाई 6 जिंदगियां

सिरमौर: माघी पर्व की खुशियां लेकर नानी के घर पहुंचे 3 मासूम बच्चों को क्या पता था कि यह त्यौहार उनके जीवन का आखिरी त्यौहार बन जाएगा. कड़ाके की ठंड की उस रात घर में रौनक थी, रिश्तेदार इकट्ठा थे, बच्चों की हंसी से आंगन गूंज रहा था. किसी ने नहीं सोचा था कि वही आंगन कुछ ही घंटों बाद राख और सन्नाटे में बदल जाएगा.

गम में बदली माघी पर्व की खुशियां

दरअसल गुरुवार को तड़के करीब 3 बजे जब जिला सिरमौर के नौहराधार तहसील की ग्राम पंचायत घंडूरी का तलांगना गांव गहरी नींद में सोया था, तभी अचानक आग की लपटों ने इंद्रा देवी के घर को अपनी चपेट में ले लिया. चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. धुएं और आसमान में उठती आग की लंबी-लंबी लपटों के बीच मदद की पुकार गूंजती रही, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कोई अंदर तक नहीं पहुंच सका और इसकी चपेट में आकर एक परिवार के 6 दीपक हमेशा-हमेशा के लिए बुझ गए. इस खौफनाक हादसे में अपनी नानी इंद्रा देवी के घर आई खुशियां तीन मासूम आग में समा गईं. जिस घर में खिलखिलाहट गूंज रही थी, वहां अब चीखें रह गईं और तलांगना अग्निकांड इन मासूमों का बचपन छीन ले गया. इस हादसे में बच्चों सहित परिवार के कुल 6 लोग काल का ग्रास बन गए. नानी इंद्रा देवी का रो-रो का बुरा हाल है. हालांकि हादसे में परिवार का एक अन्य सदस्य लोकेंद्र बच गया. गंभीर रूप से झुलसे लोकेंद्र का इलाज चल रहा है, लेकिन यह हादसा उस पर भी दुखों का पहाड़ बनकर टूटा है.

नानी का घर, जो बना मासूमों की आखिरी शरण

13 साल की कृतिका, 9 साल की सारिका और महज 3 साल का कार्तिक माघी पर्व मनाने अपनी नानी इंद्रा देवी के घर आए थे. त्यौहार की मिठाइयां और परिवार का साथ, उनके लिए यह समय खुशियों से भरा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 13 साल की कृतिका और 9 साल की सारिका, जिनके हाथों में अभी सपनों की किताबें होनी थीं और 3 साल का नन्हा कार्तिक, जिसने अभी ठीक से बोलना और दुनिया को समझना ही शुरू किया था, तीनों की जिंदगी आग और धुएं में घुटकर खत्म हो गई. नानी का वही घर, जहां वह अक्सर छुट्टियां मनाने आया करते थे, वो ही इन मासूमों की आखिरी शरण बन गया.

सिरमौर के तलांगना गांव में आग लगने से 6 लोगों की मौत (ETV Bharat)

एक रात, एक परिवार और 6 बुझी हुई जिंदगियां

इस भीषण अग्निकांड ने एक ही परिवार की 6 जिंदगियां छीन लीं. बच्चों की नानी इंद्रा देवी की दो बेटियां तृप्ता देवी (उम्र 44 साल) और कविता (उम्र 36 साल), दामाद नरेश कुमार (उम्र 50 साल) सहित 6 लोग आग में जिंदा जल गए. माघी पर्व पर जो परिवार एक साथ बैठा था, वह कुछ ही पलों में हमेशा के लिए बिखर गया. घर के बाहर खड़े गांव वाले सिर्फ आग की लपटों को देखते रह गए. पानी, मिट्टी और कोशिशें सब बेअसर रहीं. जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था.