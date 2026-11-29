मेरठ की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू; लाखों का माल हुआ राख
सुबह करीब 5:26 बजे हमें लिसाड़ी गेट के मजीद नगर स्थित गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:32 PM IST
मेरठ: लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर (मेवगढ़ी स्थित जामिया चौक) में रविवार तड़के करीब 4 बजे कपड़ा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आगजनी में लाखों का माल जलकर राख हो गया है.
जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर चार कर्मचारी मौजूद थे, जो ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे. इसी दौरान अलाव से उठी एक चिंगारी ने पास रखे कपड़ों के स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया.
देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के रिहायशी इलाके में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई. घबराए स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अनहोनी की आशंका के चलते घरों का सामान बाहर निकालने लगे.
फैक्ट्री में कुल करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन तड़के का समय होने के कारण अंदर केवल चार मजदूर ही थे, जिन्होंने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई. इसके बाद कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक को फोन कर घटना की सूचना दी.
करीब 2000 गज में फैली इस फैक्ट्री में यह कोई पहला हादसा नहीं है. करीब दो साल पहले भी इस फैक्ट्री का लेंटर गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी. एक मजदूर ने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया था. लगातार हो रहे इन हादसों को लेकर इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण आग और तपिश के कारण आसपास के करीब 8 से 10 मकानों की दीवारों में लंबी और बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे पूरा मकान क्षतिग्रस्त होने की कगार पर है. स्थानीय निवासी फुरकान ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे लगी.
आग की तपिश से मेरे मकान के अलावा पड़ोस के शमशाद, नफीस और सोहेल सैफी समेत करीब 8-10 मकानों की दीवारों में बहुत लंबी दरारें पड़ गई हैं. पूरा मकान अंदर से हिल गया है और भारी नुकसान पहुंचा है.
सीएफओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह करीब 5:26 बजे हमें लिसाड़ी गेट के मजीद नगर स्थित गोदाम में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी. यह गोदाम शहबाज पुत्र असलम का है, जिसके ओनर जियाउद्दीन हैं.
सूचना मिलते ही घंटाघर, पुलिस लाइन और परतापुर तीनों स्टेशनों से 7 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत व मेहनत के बाद आग को बुझाया गया. मालिक से आकलन कर कुल नुकसान का पता लगाया जा रहा है.
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