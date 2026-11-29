ETV Bharat / state

मेरठ की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू; लाखों का माल हुआ राख

मेरठ की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मजीद नगर (मेवगढ़ी स्थित जामिया चौक) में रविवार तड़के करीब 4 बजे कपड़ा फैक्ट्री और गोदाम में भीषण आग लग गई. सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आगजनी में लाखों का माल जलकर राख हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, जिस वक्त आग लगी उस समय फैक्ट्री के अंदर चार कर्मचारी मौजूद थे, जो ठंड से बचने के लिए अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे. इसी दौरान अलाव से उठी एक चिंगारी ने पास रखे कपड़ों के स्टॉक को अपनी चपेट में ले लिया.

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के रिहायशी इलाके में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई. घबराए स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और अनहोनी की आशंका के चलते घरों का सामान बाहर निकालने लगे. सीएफओ सुरेंद्र सिंह. (Photo Credit: ETV Bharat) फैक्ट्री में कुल करीब 100 कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन तड़के का समय होने के कारण अंदर केवल चार मजदूर ही थे, जिन्होंने किसी तरह बाहर भागकर अपनी जान बचाई. इसके बाद कर्मचारियों ने फैक्ट्री मालिक को फोन कर घटना की सूचना दी. करीब 2000 गज में फैली इस फैक्ट्री में यह कोई पहला हादसा नहीं है. करीब दो साल पहले भी इस फैक्ट्री का लेंटर गिर गया था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी. एक मजदूर ने अपना एक हाथ और पैर गंवा दिया था. लगातार हो रहे इन हादसों को लेकर इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है.