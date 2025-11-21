ETV Bharat / state

गोरखपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं

आग तेजी से फैलते देख दमकल विभाग ने अतिरिक्त फोर्स और पानी की टैंकर बुलाए.

रिफाइंड फैक्ट्री में लगी भीषण आग
रिफाइंड फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 1:41 PM IST

गोरखपुर: गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र (गीडा) के सेक्टर 15 में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घना काला धुआं आसमान में फैलता देख कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.

सूचना मिलते ही जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र, गीडा पुलिस फोर्स, दमकल विभाग की कई गाड़ियां और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. वहीं, रिफाइन फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलता देख दमकल विभाग ने अतिरिक्त फोर्स और पानी की टैंकर बुलाया. दमकलकर्मी कई दिशाओं से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

रिफाइंड फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Video Credit: ETV Bharat)
पुलिस ने फैक्ट्री के आसपास सुरक्षा घेरा बना दिया है और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए लोगों को दूर रखा जा रहा है. अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है. फैक्ट्री प्रबंधन से आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी ली जा रही है. जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा ने बताया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में लाने के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी है. सभी टीमें सतर्कता के साथ अपना काम कर रही हैं. अग्निशमन दल के अलावा SDRF की टीम भी मौके पर मदद के लिए पहुंच गई है.

