गोरखपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां पहुंचीं
आग तेजी से फैलते देख दमकल विभाग ने अतिरिक्त फोर्स और पानी की टैंकर बुलाए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 1:41 PM IST
गोरखपुर: गोरखपुर के औद्योगिक क्षेत्र (गीडा) के सेक्टर 15 में शुक्रवार को अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. घना काला धुआं आसमान में फैलता देख कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.
सूचना मिलते ही जिलाधिकारी गोरखपुर दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र, गीडा पुलिस फोर्स, दमकल विभाग की कई गाड़ियां और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए. वहीं, रिफाइन फैक्ट्री में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग तेजी से फैलता देख दमकल विभाग ने अतिरिक्त फोर्स और पानी की टैंकर बुलाया. दमकलकर्मी कई दिशाओं से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.