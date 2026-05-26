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गाजियाबाद स्थित सोसाइटी के 15वीं मंजिल पर लगी आग, परिसर में मचा हड़कंप

फायर विभाग की टीम ने आसपास के फ्लैटों को खाली कराया और आग बुझाने की कवायद शुरू की. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ.

गाजियाबाद अपार्टमेंट के 15 वें फ्लोर पर लगी आग
गाजियाबाद अपार्टमेंट के 15 वें फ्लोर पर लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 8:23 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित शिप्रा विस्ता सोसाइटी में मंगलवार शाम उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब 15वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में अचानक आग लग गई. आग लगते ही सोसाइटी परिसर में हड़कंप मच गया. जिस फ्लैट में आग लगी थी, उस फ्लैट के आसपास के फ्लैट्स में मौजूद लोग बाहर निकल कर सुरक्षित स्थानों पर भागने लगे. हालांकि, समय रहते दमकल विभाग की तत्परता और सोसाइटी के फायर सेफ्टी सिस्टम की सक्रियता के कारण बड़ा हादसा होने से टल गया.

मिली जानकारी के मुताबिक, शाम करीब पांच बजे फायर स्टेशन वैशाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि इंदिरापुरम की सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई है. सूचना मिलने पर तुरंत दमकल विभाग की चार गाड़ियों को मौके के लिए रवाना किया गया. फायर विभाग की टीम ने आसपास के फ्लैटों को खाली कराया और आग बुझाने की कवायद शुरू की. दमकल विभाग की टीम ने चार फायर टेंडर की मदद से आधे घंटे में आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया.

आग तेजी के साथ फैल रही थी, जिससे आसपास के फ्लैट में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया. अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग अन्य फ्लैटों तक फैल सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बिल्डिंग में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया, जिससे आग को फैलने से रोकने में काफी मदद मिली.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक कमिश्नरेट गाजियाबाद में 26 मई को 4 बजे सूचना प्राप्त हुई कि इंदिरापुरम स्थित सोसायटी गाजियाबाद में आग लगी है. सूचना मिलते ही फायर टेंडर्स घटनास्थल के लिए रवाना हुए. मौके पर जाकर देखा तो अपार्टमेंट के 15 वें मंजिल पर आग लगी हुई थी. सोसाइटी में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से दो होज पाइप की लाइन बिछाकर आग को बुझाना शुरू किया गया. इस आग की घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है. अभी तक आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है.

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