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रायबरेली: अस्पताल परिसर में अचानक भड़की आग, जलकर खाक हुईं दो एम्बुलेंस, मची अफरा-तफरी

रायबरेली में लालगंज सीएचसी परिसर की घटना, किसी के हताहत होने की खबर नहीं.

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रायबरेली: अस्पताल परिसर में अचानक भड़की आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 15, 2026 at 3:24 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली मे सीएचसी लालगंज के भीतर खड़ी दो एंबुलेंस में अचानक लग गई, जिससे दो 108 एम्बुलेंस पूरी तरह जल गई है. अभी तक आग लगने के कारण पता नहीं चल सका है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर आग कैसे लगी है.

दरअसल, मामला लालगंज सीएचसी परिसर का है, जहां 108 की दो एम्बुलेंस नॉन ऑपरेशनल स्थिति में खड़ी थीं. उन्हीं में अचानक आग लगी और दोनों धू-धू कर जलने लगीं. आगजनी की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. उसके बाद आग पर काबू पाया जा सका.

रायबरेली: अस्पताल परिसर में अचानक भड़की आग (Video Credit; ETV Bharat)

प्रत्यक्षदर्शी महेश यादव ने बताया कि एम्बुलेंस में आग लगने से अस्पताल परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कर्मचारियों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन एंबुलेंस पूरी तरह जलकर खाक हो गई. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

वहीं, प्रत्यक्षदर्शी सुधीर ने बताया कि सीएचसी में खड़ी दो एंबुलेंस में अचानक आग लग गई थी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और दोनों एंबुलेंस धू-धू कर जलने लगीं. घटना की वजह से मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया था. सीएचसी अधीक्षक अमल पटेल का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. उन्होंने राहत जताते हुए कहा कि इस घटना में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.


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