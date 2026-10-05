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टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 13 यात्री, रामदेवरा से लौट रहा था परिवार

दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी.

टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग
टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 5, 2026 at 10:00 AM IST

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नागौर : कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात चलती टूरिस्ट मिनी बस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. घटना रविवार देर रात की है, जहां बीकानेर-डीडवाना रेलवे फाटक पार करने के बाद टूरिस्ट बस में अचानक धुंआ उठने लगा और देखते ही देखते बस में आग पकड़ ली.

कोतवाली थाना प्रभारी रामरतन चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है. हालांकि, आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मिनी बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. समय रहते यात्रियों के बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और परिवार ने राहत की सांस ली.

टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग (ETV Bharat Nagaur)

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जानकारी के अनुसार सुजानगढ़ के नया बास के रहने वाले एक ही परिवार के 13 सदस्य रामदेवरा में दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में मिनी बस से अचानक धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे बस में सवार लोगों में हड़कंप मच गया. सभी यात्रियों को तत्काल बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. यात्रियों के उतरते ही आग तेजी से फैल गई और पूरी मिनी बस उसकी चपेट में आ गई.

घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और नगर परिषद की दमकल टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी. आग लगने के कारण कुछ समय के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित रहा और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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