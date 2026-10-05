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टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग, बाल-बाल बचे 13 यात्री, रामदेवरा से लौट रहा था परिवार

टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग ( ETV Bharat )

नागौर : कोतवाली थाना क्षेत्र में रविवार रात चलती टूरिस्ट मिनी बस में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. घटना रविवार देर रात की है, जहां बीकानेर-डीडवाना रेलवे फाटक पार करने के बाद टूरिस्ट बस में अचानक धुंआ उठने लगा और देखते ही देखते बस में आग पकड़ ली.

कोतवाली थाना प्रभारी रामरतन चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका है. हालांकि, आग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मिनी बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. समय रहते यात्रियों के बाहर निकल जाने से एक बड़ा हादसा टल गया और परिवार ने राहत की सांस ली. टूरिस्ट मिनी बस में लगी आग (ETV Bharat Nagaur)