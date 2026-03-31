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बरेली में बिजली विभाग के वेयरहाउस में लगी आग, पुराने और खराब मीटर रखे थे, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

सूचना पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.

दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू.
दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 3:18 PM IST

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बरेली : रामपुर गार्डन इलाके में स्थित अधिशासी अभियंता (वाणिज्यिक) कार्यालय के अनुभाग द्वितीय के वेयरहाउस में मंगलवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. गोदाम में रखे खराब और पुराने बिजली मीटरों में आग भड़कते ही अंदर धुआं भर गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

तीन फायर टेंडर ने आग पर पाया काबू : घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तत्काल जानकारी दी गई. सूचना पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

पुराने और खराब मीटर रखे थे : बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में बड़ी संख्या में पुराने और खराब बिजली मीटर रखे हुए थे. आग लगने से मीटरों को काफी नुकसान पहुंचा है. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है.

कोई जनहानि नहीं : फायर ब्रिगेड अधिकारी मनु शर्मा ने बताया, अधिशासी अभियंता वाणिज्यिक कार्यालय से सूचना मिली थी कि वेयरहाउस के अंदर खराब मीटरों में आग लगी है. सूचना मिलते ही दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर रवाना की गईं और समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया.

गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. फिलहाल विभागीय अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.

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