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बरेली में बिजली विभाग के वेयरहाउस में लगी आग, पुराने और खराब मीटर रखे थे, दमकल की तीन गाड़ियों ने पाया काबू

बरेली : रामपुर गार्डन इलाके में स्थित अधिशासी अभियंता (वाणिज्यिक) कार्यालय के अनुभाग द्वितीय के वेयरहाउस में मंगलवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. गोदाम में रखे खराब और पुराने बिजली मीटरों में आग भड़कते ही अंदर धुआं भर गया, जिससे आसपास के लोगों में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई.

तीन फायर टेंडर ने आग पर पाया काबू : घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तत्काल जानकारी दी गई. सूचना पर फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

पुराने और खराब मीटर रखे थे : बताया जा रहा है कि वेयरहाउस में बड़ी संख्या में पुराने और खराब बिजली मीटर रखे हुए थे. आग लगने से मीटरों को काफी नुकसान पहुंचा है. हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है.