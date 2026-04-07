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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे जंगलों में भीषण आग, टिलमट क्षेत्र में हालात गंभीर

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वनप्रभाग के जंगल में अचानक आग लगने से वन महकमे में हड़कंप मच गया.

Ramnagar Forest Fire
रामनगर के जंगल में आग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 7, 2026 at 6:54 AM IST

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रामनगर: फायर सीजन में हर साल उत्तराखंड के जंगल धधकते हैं, जिससे वन संपदा को खासा नुकसान पहुंचता है. वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे रामनगर वनप्रभाग के जंगल फिर आग की चपेट में आ गए हैं. सोमवार दोपहर टेढ़ा क्षेत्र के टिलमट मंदिर के पास अचानक भड़की आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आग की वजह से वन्यजीवों और पर्यावरण को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है.

रामनगर वनप्रभाग के अपर कोसी बीट के अंतर्गत टेढ़ा क्षेत्र में स्थित टिलमट मंदिर के पास अचानक जंगल में आग लग गई. शुरुआत में आग सीमित क्षेत्र में थी, लेकिन तेज हवा और सूखी वनस्पति के कारण आग तेजी से फैलने लगी और कुछ ही समय में बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते जंगल के कई हिस्सों से धुआं उठने लगा. वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भी आशंका है कि आग किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगाई गई हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी.

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग हरकत में आ गया. रामनगर वनप्रभाग के एसडीओ अंकित बडोला ने बताया कि मंदिर के पास आग लगने की सूचना मिलते ही तत्काल विभागीय टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया. उन्होंने कहा कि टीम लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटी हुई है और जल्द ही स्थिति को नियंत्रित करने की उम्मीद है.फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी मौके पर डटे हुए हैं और आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं. आग की वजह से वन्यजीवों और पर्यावरण को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है.

एसडीओ अंकित बडोला ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना और जंगलों को सुरक्षित रखना है. गौरतलब है कि गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वन विभाग की चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं.

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