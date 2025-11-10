रामनगर में गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, करीब 3 बीघा में लहलहा रही फसल जलकर राख
रामनगरके जीतपुर टांडा गांव में गन्ने के खेत में आग लगने से मची अफरा-तफरी, करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख
Published : November 10, 2025 at 5:56 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र के जीतपुर टांडा गांव में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक खेत से आग की लपटें उठती दिखाई दीं. आग लगने की सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस और फायर की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खेतों में खड़ी गन्ने की फसल तबाह हो गई.
जीतपुर टांडा गांव में खेत में आग लगने से मची अफरा-तफरी: जानकारी के मुताबिक, घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे की है. जहां जीतपुर टांडा गांव में गन्ने के खेत में आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर टीम उपकरणों समेत मौके के लिए रवाना हुई. उधर, आग लगने की सूचना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
शांकरा देवी के गन्ने की खेत में लगी आग: मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि शांकरा देवी पत्नी रामस्वरूप निवासी जीतपुर (रामनगर) के खड़े गन्ने के खेत में आग लगी हुई थी. तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही थी. जिससे आसपास के खेतों को भी खतरा पैदा हो गया था.
करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख: वहीं, फायर यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर एमएफई से पंपिंग कर हौज फैलाकर तत्काल आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की. करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. हालांकि, आग की इस घटना में करीब 3 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई.
करीब एक लाख रुपए के नुकसान का अनुमान: खेत स्वामी शांकरा देवी ने प्रारंभिक अनुमान के आधार पर करीब एक लाख रुपए की आर्थिक क्षति बताई है. फायर विभाग के अधिकारी देवेंद्र कुमार के मुताबिक, आग लगने का कारण धूम्रपान बीड़ी/सिगरेट फेंके जाने को माना जा रहा है.
किसी व्यक्ति की लापरवाही से आग लगने की आशंका: खेतों में काम करने या गुजरने वाले किसी व्यक्ति ने लापरवाही से जलती बीड़ी या सिगरेट फेंक दी हो. जिससे आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है. गनीमत रही कि आग की लपटें खेतों की सीमाओं तक ही सीमित रहीं और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
फायर ब्रिगेड ने लोगों से की ये अपील: वहीं, फायर यूनिट के कर्मियों ने ग्रामीणों से अपील की है कि खेतों के आसपास धूम्रपान या जलती वस्तुएं फेंकने से बचें. क्योंकि, शुष्क मौसम में छोटी सी चिंगारी भी बड़े हादसे में बदल सकती है. अगर कहीं भी आग लगने की सूचना मिलती है तो तत्काल इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दें.
