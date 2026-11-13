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लक्सर में आग लगने से 30 बीघा में खड़ी गन्ने की फसल राख, किसानों ने दी तहरीर

आग लगने से गन्ने की फसल हुई राख ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार के लक्सर के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रहलादपुर के मदारपुर जंगल में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब हाईटेंशन बिजली के तारों से निकली एक चिंगारी ने 30 बीघा गन्ने की खड़ी फसल को अपनी चपेट में ले लिया. घटना से कई किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया. साथ ही किसानों की लाखों रुपये की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई है. घटना के बाद आक्रोशित किसानों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है.

गौर हो कि लक्सर खेतों के ऊपर झूलते बिजली के तार किसानों के लिए मुसीबत बन गए हैं. खानपुर थाना क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर गांव के मदारपुर जंगल में हाईटेंशन लाइन से निकली चिंगारी ने करीब 30 बीघा गन्ने की खड़ी फसल जलकर नष्ट हो गई. हादसे से प्रभावित किसानों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है.

आग लगने से गन्ने की फसल हुई बर्बाद (Video-ETV Bharat) पीड़ित किसान घोर सिंह, मनोज, घोरनपाल, मोहकम और सुदेशना का आरोप है कि खेतों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार लंबे समय से ढीले होकर झूल रहे थे. इस संबंध में कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत की गई, लेकिन तारों को ठीक नहीं कराया गया. किसानों के अनुसार, तार आपस में टकरा गए, इससे निकली चिंगारी गन्ने की फसल पर जा गिरी और देखते ही देखते आग फैल गई.