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सुल्तानपुर पट्टी में दो दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान

सुल्तानपुर पट्टी में देर रात भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है. यहां दो दुकानों में अचानक आग लग गई.

Rudrapur Shop Fire Incident
सुल्तानपुर पट्टी में दुकानों में लगी आग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 25, 2026 at 8:37 AM IST

3 Min Read
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रुद्रपुर: सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में देर रात उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने स्थित दो दुकानों में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में उसने दोनों दुकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.

जानकारी के अनुसार, आग एक बाइक स्पेयर पार्ट्स की दुकान और उसके पास स्थित बैटरी मरम्मत की दुकान में अज्ञात कारणों से लगी. शुरुआत में लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगातार बढ़ती चली गई. कुछ ही मिनटों में आग की ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई घंटों के प्रयास के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया. हालांकि तब तक दोनों दुकानों में रखा बाइक स्पेयर पार्ट्स, बैटरियां, मरम्मत के उपकरण और अन्य कीमती सामान पूरी तरह जलकर राख हो चुका था.घटना के दौरान आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल रहा. लोगों को डर था कि यदि आग पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो यह आसपास की अन्य दुकानों और भवनों तक भी फैल सकती थी.

आग लगने की सूचना मिलते ही फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया. फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है. साथ ही दोनों दुकानों में हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि आग किन कारणों से लगी और कुल कितने रुपये की क्षति हुई है.
-ईशान कटारिया,मुख्य अग्निशमन अधिकारी

लेकिन दमकल विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते आग को आगे फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.घटना के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट समेत अन्य संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है. दमकल विभाग और पुलिस की टीम हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है.

फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. वहीं इस अग्निकांड के बाद स्थानीय व्यापारियों में चिंता का माहौल है और प्रभावित दुकानदारों को हुए भारी आर्थिक नुकसान के चलते क्षेत्र में मायूसी देखी जा रही है.

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