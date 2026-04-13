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कोटद्वार में भीषण आग से तीन दुकानें जलकर राख, फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में छूटे पसीने

पौड़ी के कोटद्वार में तीन दुकानों में अचानक आग लग गई. आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया.

Kotdwar Shop Fire
दुकानों में लगी भीषण आग (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 8:05 AM IST

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पौड़ी: जनपद के कोटद्वार नगर के मालगोदाम रोड स्थित लकड़ी पड़ाव क्षेत्र में भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में आसपास की तीन लकड़ी की दुकानें इसकी चपेट में आ गईं और देखते ही देखते पूरा इलाका धुएं और आग की लपटों से घिर गया. घटना की सूचना मिलते ही कोटद्वार फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आग पर बमुश्किल काबू पाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग अचानक भड़की और लकड़ी व अन्य ज्वलनशील सामग्री की अधिकता के कारण तेजी से फैलती चली गई. दुकानों में रखा कीमती लकड़ी का सामान, फर्नीचर और अन्य सामग्री आग की भेंट चढ़ गई. घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि शुरुआती प्रयास नाकाफी साबित हुए.

घटना की सूचना मिलते ही कोटद्वार फायर सर्विस, पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. आग की भयावहता को देखते हुए नजीबाबाद फायर सर्विस और आर्मी फायर सर्विस की मदद भी ली गई. कुल 12 फायर टेंडरों को मौके पर तैनात किया गया, जिन्होंने संयुक्त रूप से आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी की बौछार की.

कोतवाली प्रभारी प्रदीप नेगी ने बताया कि दमकल कर्मियों को आग पर नियंत्रण पाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लकड़ी के गोदाम में आग तेजी से फैल रही थी और लपटें लगातार ऊंची उठ रही थी. आग के आसपास रिहायशी क्षेत्र होने के कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई थी. एहतियातन आसपास के घरों और दुकानों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा बनाया गया, जिससे किसी प्रकार की जनहानि न हो. लगातार कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया और एक बड़े हादसे को टाल दिया. यदि समय रहते आग पर नियंत्रण नहीं पाया जाता, तो यह आग आसपास के रिहायशी इलाकों में भी फैल सकती थी.

जिससे भारी जनहानि होने की आशंका थी. इस भीषण अग्निकांड में दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. उनकी वर्षों की मेहनत से जुटाई गई पूंजी और कीमती सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है और आग लगने के सटीक कारणों की पड़ताल जारी है. प्रशासन ने प्रभावित व्यापारियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है. सूरज कांति प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि आग अचानक लगी और बहुत तेजी से फैल गई. कुछ ही मिनटों में पूरा गोदाम आग की चपेट में आ गया. दमकल की टीमें समय पर पहुंचीं, नहीं तो आग आसपास के मकानों तक पहुंच सकती थी.

पढ़ें-रुड़की में स्पेयर पार्ट्स की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने बमुश्किल पाया काबू

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