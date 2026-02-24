ETV Bharat / state

हरिद्वार में दुकानों में लगी आग, सिलेंडर फटने से होटलों तक पहुंची, आधी रात बाहर निकाले यात्री

हरिद्वार: शहर में विष्णु घाट के पास देर रात तीन दुकानों में भीषण आग लग गई. भीड़भाड़ वाले इलाके में आग लगने से लोगों में अफरातफरी मच गई. आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

विष्णु घाट के पास खानपान की दुकानों में आग: आग लगने का कारण छोटा सिलेंडर फटना बताया जा रहा है. संकरी गलियों में आग लगने से फायर ब्रिगेड को पहुंचने में भी काफी मुश्किल हुई. गनीमत रही कि आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ है. रात में बाजार पूरी तरह से बंद था. अगर आग दिन में लगती, तो हादसा बड़ा हो सकता था. आग लगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सिलेंडर फटने से फैल गई आग: दरअसल देर रात करीब एक बजे नगर कोतवाली क्षेत्र के विष्णु घाट चौक पर खाने पीने की दुकानों से धुआं निकलता दिखाई दिया. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग लगने के कारण मौके पर भीड़ जमा हो गई और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया. बताया जा रहा है कि भीषण आग में एक दुकान में रखा एलपीजी गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गया. सिलेंडर के फटते ही इस दौरान आग भीषण हो गई.